Babler will bleiben: SPÖ droht Kampfabstimmung

SPÖ-Chef Andreas Babler will auch nach der Zeiler-Ansage Parteichef bleiben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wien. Für SPÖ-Chef Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) ist die Ansage von Medienmanager Gerhard Zeiler, die Parteiführung übernehmen zu wollen, kein Grund zum Rückzug. Er habe erst vor sechs Monaten mit der Wiederwahl am SPÖ-Parteitag einen "klaren Auftrag" bekommen. Sollte Zeiler für den Posten als SPÖ-Chef kandidieren wollen, gebe es klare Regeln. Ob für ihn gegebenenfalls statt einer Mitgliederbefragung ein Sonderparteitag mit Kampfabstimmung in Frage käme, ließ Babler offen.

Derzeit gebe es nur "Gerüchte", "dass sich jemand als möglicher Kandidat ins Spiel bringen mag", so Babler bei einem Pressestatement am Rande des "Tags des Sports" am Wiener Heldenplatz. "Insofern ist das eine relativ klare und nüchterne Angelegenheit." Dort erinnerte er auch an anstehende Regierungsprojekte wie die Spritpreisbremse, die am Montag im Nationalrat beschlossen werden soll, die Reformpartnerschaft mit Ländern und Gemeinden oder eine Stärkung der Wirtschaft. Dass Babler nicht ans Aufgeben denkt, zeigt auch eine am Freitag verschickte Einladung der Parteizentrale an Journalisten zum "lange geplanten Afterwork Drink" mit Babler in der Löwelstraße.

SPÖ-Spitzen und Gewerkschaft weitgehend bedeckt

Weitgehend bedeckt hatten sich ebenfalls am Freitag die meisten Länderorganisationen der SPÖ gezeigt - einzig aus dem Burgenland kam erneut ein deutliches Nein zu Zeiler. Unterstützung für Babler äußerte am Samstag dessen Staatssekretärin Michaela Schmidt gegenüber dem ORF: Dieser habe die SPÖ in die Regierung geführt und ein Regierungsprogramm mit stark sozialdemokratischer Handschrift durchgesetzt. "Er ist erst im März mit eindeutiger Mehrheit gewählt worden. Alles andere besprechen wir im Wohnzimmer und nicht am Balkon."

Amtsdauer der SPÖ-Vorsitzenden seit 1945. © APA

Abwartend zeigte sich GPA-Chefin Barbara Teiber in einem vorab veröffentlichten Ausschnitt aus der ORF-Sendung "Hohes Haus". Sie wolle sich nicht an einer Personaldebatte beteiligen. "Das ist das Problem meiner Partei, dass wir seit vielen Jahren öffentlich über unser Spitzenpersonal diskutieren." Bei Zeiler wisse sie etwa noch nichts über dessen inhaltliche Positionen. Sie sei gespannt, wie er zu vielen Themen stehe.

Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, Barbara Teiber © APA/GEORG HOCHMUTH

Wäre erst dritte Kampfabstimmung um SPÖ-Spitze

Zeiler hat mit seiner medialen Ankündigung, als SPÖ-Vorsitzender bereitzustehen, am Freitag die seit Monaten schwelenden Gerüchte um eine mögliche Ablöse Bablers neu befeuert.

Zeiler ist überzeugt davon, dass er die SPÖ aus ihrer Krise befreien kann: "Ich glaube, dass ich die richtige Person bin, um die Partei aus diesem historischen Tief herauszuführen."

Medienmanager Gerhard Zeiler fordert SPÖ-Chef Andreas Babler heraus. © APA/GEORG HOCHMUTH

Für eine vorzeitige Vorsitzenden-Wahl müsste Zeiler rund 12.500 Unterschriften von Parteimitgliedern sammeln. Alternativ könnte der Bundesvorstand einen außerordentlichen Parteitag einberufen und damit die Entscheidung beschleunigen. Die nächste reguläre Sitzung wäre für den 6. November angesetzt.

Video zum Thema oe24 © oe24

Es wäre erst die dritte Kampfabstimmung um die SPÖ-Parteispitze, aber gleich die zweite für Babler. 1967 hatte sich Bruno Kreisky gegen Hans Czettel durchgesetzt, 2023 gewann Babler im Rennen um die Nachfolge von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil.