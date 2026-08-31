Betrunkener Mann (24) löste Kampfjet-Einsatz aus

Ein Betrunkener löste in Ungarn einen riesigen Sicherheitsalarm aus. Der 24-Jährige stahl am Samstag ein Kleinflugzeug und flog Richtung eines ungarischen Atomkraftwerks. Das Militär ließ sofort Kampfjets aufsteigen.

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Laut lokalen Medienberichten hat ein betrunkener Ungar (24) das Kleinflugzeug Cessna 172 vom Flughafen Kalocsa gestohlen. Kurz nach dem Start tauchte das Flugzeug auf dem Radar auf und nahm Kurs auf das Atomkraftwerk Paks. Das Militär schlug sofort Alarm und reagierte. Es ließ Abfangjäger aufsteigen, die die gestohlene Cessna lokalisierten und in der Luft verfolgten.

Der Ungar landete wenige Minuten später die Cessna in der Nähe der Gemeinde Gerjen not. Wie das Portal "Aero Telegraph" berichtet, brach bei der Landung scheinbar das Fahrwerk. Die Cessna kam schräg auf einer Tragfläche zum Stehen.

Autofahrer wollte Flugzeugdieb verhaften

Der Betrunkene versuchte, vor der Polizei zu fliehen. Auf der Straße dachte ein vorbeifahrender Autofahrer, dass der Mann verletzt sei und Hilfe bräuchte. Jedoch war auch schon die Polizei vor Ort und verhaftete den 24-Jährigen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo festgestellt wurde, dass er betrunken war.

Die Polizei vernahm ihn, als er wieder nüchtern war. Laut dem ungarischen Portal "24.hu" soll der Ungar erklärt haben, dass er so betrunken war, dass er sich nicht mehr an den Flugzeugdiebstahl erinnern könne. Der Grund für seine Tat ist weiterhin unklar. Zudem werden die genauen Umstände des Fluges untersucht. Ebenfalls ist bisher unbekannt, ob der Flugzeugdieb einen Pilotenschein hat.