"Bist du deppert" - So feiert Augsburg Gregoritsch-Tore

Der Doppelpack des ÖFB-Teamstürmers reichte Augsburg gegen Leverkusen nur zu einem Punkt.

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Wien. Trotz eines Doppelpacks von Michael Gregoritsch hat der FC Augsburg die Tabellenführung in der deutschen Fußball-Bundesliga an Freiburg verloren. Der ÖFB-Teamstürmer erzielte beim 2:2 (0:1) gegen Leverkusen beide Treffer des FCA. Freiburg, das Mönchengladbach 5:0 abfertigte, und Dortmund (3:0 Paderborn) halten nach drei Runden beim Punktemaximum. Erste Saisonsiege feierten die beiden österreichischen Trainer Adi Hütter mit Frankfurt und Christian Ilzer mit der TSG Hoffenheim.

Die Eintracht siegte im Nachbarschaftsduell bei Mainz 3:1 (2:0). Einen Tag nach dem Sieg von Schalke mit Coach Miron Muslic bei Union Berlin durfte mit Ilzer auch der dritte österreichische Trainer-Beitrag jubeln. Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn fiel der 2:1-Sieg der Hoffenheimer gegen Stuttgart in die Kategorie "schmeichelhaft".

Gregoritsch nun Augsburgs alleiniger Rekordmann

"Bist du deppert" hieß es nach der Pause vom euphorisierten Augsburger Stadionsprecher. Der ÖFB-Teamstürmer drehte mit seinem Doppelpack die Partie gegen Leverkusen. Zunächst reichte der "Spitz" beim langen Schritt, um einen Kullerball an Bayer-Goalie Mark Flekken vorbei ins Tor zu bringen (50.). Nur fünf Minuten später vergaß Bayer bei einem Eckball auf den Steirer, der aus dem Stand einköpfelte.

Michael Gregoritsch feiert sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 für Augsburg gegen Leverkusen. © EPA

Mit 38 Toren ist "Gregerl" nun der Toptorjäger in der Augsburger Bundesliga-Geschichte. Nur Toni Polster (90 Tore) traf in der deutschen Bundesliga öfter als er (68). Patrick Schick sicherte Leverkusen, das zunächst durch Christian Kofane (18.) vorgelegt hatte, spät noch einen Punkt (89.).

Befreiende Siege für Hütter und Ilzer

Hütters Frankfurter schoben sich mit nun vier Punkten ins Mittelfeld. Der Ex-Mainzer Jonathan Burkhardt war bei seiner Rückkehr der Mann des Spiels. Der Stürmer legte auf Can Uzun quer (9.) und erzielte das 2:0 selbst (45.+1). Noah Atubolu, zuletzt mit einem Patzer, parierte zum sechsten Mal in Folge einen Elfmeter in der Bundesliga. Nadim Amiri scheiterte am Frankfurt-Keeper (43.). Nach Uzuns zweitem Treffer (60.) betrieb Philip Tietz Ergebniskosmetik (89.).

Hoffenheim ging früh durch Adam Hlozek in Führung (13.), ließ sich aber kurz nach der Pause auskontern. Maximilian Mittelstädt erzielte den Ausgleich für den VfB, bei dem der 19-jährige Österreicher Yanik Spalt nach einer guten halben Stunde für den verletzten Angelo Stiller eingewechselt wurde. Hlozek mit seinem zweiten Treffer nach Vorarbeit des Ex-Salzburgers Adam Daghim fixierte aber die drei Punkte für das Ilzer-Team. Stuttgart lief vergeblich an.

Freiburg fegt über Gladbach hinweg

Dortmund fixierte den Sieg gegen Paderborn in Minute 80. Felix Nmecha erzielte das 2:0 (80.) und das 3:0 (89.) für den BVB, der gegen einen harmlosen Aufsteiger durch Fabio Silva (5.) früh vorgelegt hatte. Zwei Tore von Dortmunds Torjäger Serhou Guirassy wurden wegen Abseits zurückgenommen. Carney Chukwuemeka und Marcel Sabitzer kamen beide in der 65. Minute in die Partie. Sabitzer verpasste das 3:0 mit einem Chip an die Latte.

Verunsicherte Gladbacher waren auf dem Weg zum Freiburger Startrekord ein dankbarer Gegner. Yannick Engelhardt (23., 79.) und Igor Matanovic (29., 77.) schnürten für das Team von Philipp Lienhart jeweils Doppelpacks. Die punktlos am Tabellenende liegenden Gladbacher agierten nach Gelb-Rot für Tim Kleindienst (52.) in Unterzahl.