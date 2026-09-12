Süß! Junger Austria-Fan will Veilchen helfen

Die Wiener Austria steckt derzeit am Tabellenende fest. Welches Problem wiegt am schwersten: die Torausbeute, die Defensivarbeit oder das Selbstvertrauen der Mannschaft? Ein junger Instagram-Fan will hilfen.

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Die aktuelle Situation bei der Austria wirft zentrale Fragen auf. Geht es um eine zu geringe Trefferquote vor dem gegnerischen Gehäuse, nachlassende Konzentration in der Abwehr oder schlicht um ein fehlendes Selbstwertgefühl auf dem Platz?

Drei Ansätze zur Besserung

Ein konkreter Plan von Instagram-Sternchen Lotti umfasst drei wesentliche Punkte zur Steigerung der Leistung. Dazu zählt eine höhere Effizienz im Abschluss, um mehr Treffer zu erzielen.

Mehr Fokus in der Defensive

Zusätzlich gilt es, die Achtsamkeit in der Hintermannschaft zu steigern, um defensive Nachlässigkeiten abzustellen.

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Der Glaube an die Stärke

Schließlich bildet das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten die Basis für den Erfolg. Ein Aufgeben ist unter diesen Umständen ausgeschlossen.