Plan aus der Krise
Süß! Junger Austria-Fan will Veilchen helfen
Die aktuelle Situation bei der Austria wirft zentrale Fragen auf. Geht es um eine zu geringe Trefferquote vor dem gegnerischen Gehäuse, nachlassende Konzentration in der Abwehr oder schlicht um ein fehlendes Selbstwertgefühl auf dem Platz?
Drei Ansätze zur Besserung
Ein konkreter Plan von Instagram-Sternchen Lotti umfasst drei wesentliche Punkte zur Steigerung der Leistung. Dazu zählt eine höhere Effizienz im Abschluss, um mehr Treffer zu erzielen.
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Mehr Fokus in der Defensive
Zusätzlich gilt es, die Achtsamkeit in der Hintermannschaft zu steigern, um defensive Nachlässigkeiten abzustellen.
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Der Glaube an die Stärke
Schließlich bildet das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten die Basis für den Erfolg. Ein Aufgeben ist unter diesen Umständen ausgeschlossen.
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