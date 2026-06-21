Brasilien-Boss lässt seine Geliebte einfliegen

Mitten während der Fußball-WM sorgt Brasiliens Verbandspräsident Samir Xaud für Schlagzeilen abseits des Rasens.

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Der 42-Jährige steht im Zentrum einer Affären-Affäre, die in seiner Heimat derzeit heiß diskutiert wird.

Schwere Vorwürfe

Brasilianische Medien berichten, dass Xaud Anfang Juni seine mutmaßliche Geliebte Camila Cristina Andrade nach New York eingeflogen haben soll. Die Fitness-Unternehmerin soll acht Tage lang im Hyatt Regency Grand Central in Manhattan gewohnt haben. Die Hotelbuchung lief laut den Berichten auf Xauds Namen und soll rund 11.500 US-Dollar gekostet haben.

Camila Cristina Andrade © Instagram

Zusätzliche Aufmerksamkeit erregten Paparazzi-Fotos, die Xaud und Andrade bei einem Abendessen im bekannten Promi-Restaurant Harry Cipriani am Central Park zeigen.

Besonders pikant: Nach dem Aufenthalt in New York soll Xaud seine Begleiterin zurückgelassen haben und zunächst nach Brasilien gereist sein. Wenig später flog er zum WM-Auftakt der Seleção nach Mexiko, wo er öffentlich mit seiner Ehefrau Natalia auftrat. Das Paar ist seit rund 20 Jahren verheiratet und hat drei Kinder.

Camila Cristina Andrade © Instagram

Für weiteren Wirbel sorgen Vorwürfe, wonach die Kosten der Reise über den brasilianischen Fußballverband (CBF) abgerechnet worden sein könnten. Der Verband weist dies jedoch entschieden zurück.

In einer Stellungnahme heißt es: "Der Brasilianische Fußballverband (CBF) weist die heute vom Portal Léo Dias veröffentlichten Informationen über einen angeblichen Missbrauch von Verbandsgeldern zurück. Sämtliche Ausgaben der Organisation stehen ausschließlich im Zusammenhang mit den institutionellen Aktivitäten der CBF. Persönliche Ausgaben ihrer Funktionäre werden von diesen selbst getragen."