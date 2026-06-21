16 Dollar! Bier-Schock bei Österreich-Spiel in Dallas

Bei der WM 2026 sorgen die heftigen Bierpreise in den USA für großen Wirbel. Wer im Stadion ein kühles Blondes oder Snacks genießen will, muss heuer tief in die Tasche greifen. Bitter wird es vor allem für die Österreich-Fans in Dallas!

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Ein amerikanisches Bier kostet in Dallas mein Österreich-Match 15,95 Dollar!

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Auch die Preise für andere Verköstigungen haben es in sich: Wasser kostet 8,25 Dollar, Chips gibt es für 7 Dollar und Dallas Nachos schlagen mit 16 Dollar zu Buche. Wer 20 Chicken Nuggets möchte, zahlt 23 Dollar, und ein Cheeseburger kostet 18,75 Dollar.

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Alles begann in Katar

Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar schossen die Preise erstmals auf 14 bis 16,50 Dollar nach oben. Nun setzt sich dieser teure Trend bei der WM 2026 fort