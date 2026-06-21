Unschön
16 Dollar! Bier-Schock bei Österreich-Spiel in Dallas
Ein amerikanisches Bier kostet in Dallas mein Österreich-Match 15,95 Dollar!
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Auch die Preise für andere Verköstigungen haben es in sich: Wasser kostet 8,25 Dollar, Chips gibt es für 7 Dollar und Dallas Nachos schlagen mit 16 Dollar zu Buche. Wer 20 Chicken Nuggets möchte, zahlt 23 Dollar, und ein Cheeseburger kostet 18,75 Dollar.
Alles begann in Katar
Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar schossen die Preise erstmals auf 14 bis 16,50 Dollar nach oben. Nun setzt sich dieser teure Trend bei der WM 2026 fort
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