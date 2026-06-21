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16 Dollar! Bier-Schock bei Österreich-Spiel in Dallas

ABD0227_20260619 - SANTA BARBARA - USA: vlnr.: Marko Arnautovic (AUT) und Paul Wanner (AUT) am Freitag, 19. Juni 2026, im Rahmen einer PK des ÖFB Nationalteams in Santa Barbara. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
© APA/GEORG HOCHMUTH
Bei der WM 2026 sorgen die heftigen Bierpreise in den USA für großen Wirbel. Wer im Stadion ein kühles Blondes oder Snacks genießen will, muss heuer tief in die Tasche greifen. Bitter wird es vor allem für die Österreich-Fans in Dallas!
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Ein amerikanisches Bier kostet in Dallas mein Österreich-Match 15,95 Dollar!

ABD0100_20260617 - SANTA CLARA - USA: Die österreichische Nationalmannschaft am Dienstag, 16. Juni 2026, während der Begegnung zwischen Österreich und Jordanien in der 1. Runde der Gruppe J der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 im San Francisco Bay Area Stadion in Santa Clara. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
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SANTA CLARA,CALIFORNIA,USA,17.JUN.26 - SOCCER - FIFA World Cup 2026, group stage, Austria vs Jordan. Image shows the rejoicing of Paul Wanner, Marko Arnautovic, Romano Schmid and Marcel Sabitzer (AUT). Photo: GEPA pictures/ Armin Rauthner
© GEPA pictures

Auch die Preise für andere Verköstigungen haben es in sich: Wasser kostet 8,25 Dollar, Chips gibt es für 7 Dollar und Dallas Nachos schlagen mit 16 Dollar zu Buche. Wer 20 Chicken Nuggets möchte, zahlt 23 Dollar, und ein Cheeseburger kostet 18,75 Dollar.

ABD0109_20260617 - SANTA CLARA - USA: vlnr.: David Alaba (AUT) und Marko Arnautovic (AUT) jubeln am Dienstag, 16. Juni 2026, nach Ende der Begegnung zwischen Österreich und Jordanien in der 1. Runde der Gruppe J der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 im San Francisco Bay Area Stadion in Santa Clara. - FOTO: APA/GEORG HOCHMUTH
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Alles begann in Katar

Bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar schossen die Preise erstmals auf 14 bis 16,50 Dollar nach oben. Nun setzt sich dieser teure Trend bei der WM 2026 fort

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