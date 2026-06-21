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Di., 5:00 Uhr

ÖFB-Gruppe: Jordanien gegen Algerien

© Getty Images/Wavebreak Media
Die ÖFB-Auswahl wird wenige Stunden nach dem Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Argentinien genau auf das Duell zwischen Jordanien und Algerien in San Francisco blicken.
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WM-Neuling Jordanien droht nach dem 1:3 gegen Rot-Weiß-Rot das frühzeitige Ausscheiden, aber auch Algerien steht nach dem 0:3 gegen die Argentinier bereits unter Druck. Die favorisierten Afrikaner von Trainer Vladimir Petkovic wollen gegen Jordanien anschreiben und damit vermeiden, bei der fünften WM-Teilnahme erstmals die ersten beiden Spiele zu verlieren.

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Im Fokus wird auch Algeriens Tormann Luca Zidane stehen. Der Sohn von Zinedine Zidane hatte bei den ersten beiden Gegentoren gegen Argentinien nicht gut ausgesehen. Sollte Algerien gegen Jordanien gewinnen, ist die Mannschaft von Teamchef Ralf Rangnick zumindest fix Gruppendritter.

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Argentinien-Tormann Emiliano Martinez hatte nach dem Spiel gegen die Wüstenfüchse, das Lionel Messi mit einem Dreierpack geprägt hatte, nur Lob für den Gegner übrig. "Algerien ist ein richtig gutes Team", erklärte der Weltmeister-Torhüter. "Ich glaube, dass sie gegen Österreich und gegen Jordanien gewinnen werden."

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