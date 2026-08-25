oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

3 Mio. Nächtigungen

Campingurlaube in Österreich extrem beliebt

OR
von
Zwei Zelte, Kanus und Menschen auf einer Sandbank am flachen Ufer der Donau aus der Vogelperspektive.
© APA/AFP/NENAD MIHAJLOVIC
Fast 3 Millionen Nächtigungen auf heimischen Campingplätzen im ersten Halbjahr 2026.
OE24 auf Google bevorzugen

Campingurlaube in Österreich erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Im ersten Halbjahr 2026 blieb das Niveau mit rund 2,9 Millionen Nächtigungen auf heimischen Camping- und Stellplätzen weiter hoch, lag aber 3,6 Prozent unter dem Rekordniveau des Vorjahres, teilte der Österreichische Camping Club (ÖCC) am Dienstag unter Verweis auf Daten der Statistik Austria mit. Besonders stark haben sich demnach heuer bisher die Monate Februar und Mai entwickelt.

Mai besonders stark, April und Juni schwächer

Während der Mai mit 789.720 Nächtigungen und einem Plus von 37,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat besonders stark ausfiel, sorgten April und Juni für Rückgänge bei den Nächtigungszahlen. Der Österreichische Camping Club führt dies vor allem auf wechselhafte Wetterbedingungen und die Lage von Feiertagen und Ferien zurück.

Auch interessant

25 x 1 Sack Herbstdünger von SUPERGREEN gewinnen!

Amira Aly: Ihr Baby-Geheimnis ist gelüftet!

Drama in Reithalle: 21-Jährige tot

Tirol beliebtestes Bundesland für Camping

"Camping hat sich in Österreich längst als fixe Größe im Sommertourismus etabliert. Auch wenn einzelne Monate wetterbedingt schwächer ausfallen, zeigt die Entwicklung, dass die Nachfrage nach Campingurlauben ungebrochen hoch ist", so ÖCC-Präsident Tomas Mehlmauer.

Im ersten Halbjahr 2026 wurde laut ÖCC am häufigsten in Tirol (knapp 916.920 Nächtigungen) gecampt. Kärnten liegt mit rund 654.840 Nächtigungen auf Platz zwei. Salzburg (etwa 309.040) belegt den dritten Platz, gefolgt von der Steiermark (291.380). Im Burgenland wurde 270.970-mal und in Vorarlberg knapp 159.620-mal in Camper, Zelt und Co. übernachtet. Oberösterreich zählte gut 154.800, Niederösterreich knapp 107.850 und Wien rund 46.540 Nächtigungen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Gaspreis steigt auf neuen Jahresrekord

Gericht: Muslima will ihr Gesicht nicht zeigen

Die Highlights der SPÖ

Gratis-Demo von FIFA 20 startet

Campingurlaube in Österreich extrem beliebt

FPÖ-Minister verstößt gegen Rauchverbot

Über 80.000 Dollar: Warum der Bitcoin jetzt explodiert

Hoeneß hat noch mehr Steuern hinterzogen

China-Knaller: Xpeng-Roboter bringen Milliarden

VW-Betriebsrat lehnt Kündigungen und Werksschließungen ab