oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Finanzministerium

Corona-Hilfen: 159 Millionen zu Unrecht bezogen

3D-Darstellung eines Coronavirus mit typischen Stachelproteinen auf dunklem Hintergrund.
© Getty Images
Bei der Überprüfung von Covid-19-Förderungen hat das Finanzministerium bis Ende Juni 2026 Rückerstattungsansprüche von zu Unrecht erhaltenen Leistungen in Höhe von 158,8 Mio. Euro festgestellt.
OE24 auf Google bevorzugen

Wie aus dem am Mittwoch an das Parlament übermittelten Bericht zur Liquidation der COFAG hervorgeht, wurden bisher mehr als 11.700 Prüfungen durchgeführt. Allein in den vergangenen sechs Monaten gab es rund 2.400 Kontrollen.

Besonderer Schwerpunkt der Überprüfungen lag auf Unternehmensverbünden. Von 193 betroffenen Verbünden mit rund 1.200 eigenständigen Unternehmen wurden bis Juni 2026 bereits 105 kontrolliert. Dabei hat die Finanzverwaltung ein Rückerstattungsvolumen von rund 45 Mio. Euro festgestellt. Die Prüfungen stützen sich auf eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs (OGH) vom April 2026, der die Anwendung der beihilfenrechtlichen Obergrenzen pro Konzern bestätigt hat.

Prüfungen nach COFAG-Auflösung laufen weiter

Die COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG) war im März 2020 gegründet worden und zahlte insgesamt 47 Mrd. Euro an Hilfen aus. Im Sommer 2024 wurde die Auflösung der Sondergesellschaft eingeleitet, seitdem ist die Finanzverwaltung für die Abwicklung zuständig. Gesetzlich ist das Finanzministerium verpflichtet, dem Parlament halbjährlich über den Stand der Liquidation und die Kontrollergebnisse zu berichten. Von den insgesamt 16.800 Prüffällen ist bereits der Großteil abgearbeitet.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) verteidigte die Konsequenz bei der Rückforderung unberechtigter Hilfen. "Wer richtliniengemäß Unterstützungen erhalten hat, hat diese selbstverständlich zu Recht bezogen. Wer zu Unrecht Förderungen bekommen hat, muss mit Rückforderungen rechnen. Das ist nur gerecht."

Auch interessant

Sorge um Schauspiel-Star Meyerhoff: Er sagt Rolle ab

Bis zu 800 Euro Geld zurück: Klage-Welle gegen Netflix, Amazon, Apple und Sky

Heute SPÖ-Showdown um Babler

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Muttertag 2019: Was Mama will!

Interner ÖVP-Streit im Parlament

Corona-Hilfen: 159 Millionen zu Unrecht bezogen

Mit 214 km/h über Reichsbrücke

Verkehrsunfall: 10-jährige schwer verletzt

81 Minuten Flutlicht: Sturm Graz gedenkt Ivica Osim

Das Buhlen um die blaue Braut

Kurz und Hahn bei Vučić: Treffen wird Fall fürs Parlament

Schwarz-roter Streit um Ganztagsschule

Heute SPÖ-Showdown um Babler