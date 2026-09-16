Minister-Treffen
Heute SPÖ-Showdown um Babler
Nur noch ein Prozentpunkt trennt die SPÖ derzeit noch von den Grünen in der aktuellsten Lazarsfeld-Umfrage für oe24. Insgesamt bringt die Sozialdemokratie unter Parteichef Andreas Babler nur noch 14 Prozent auf die Umfrage-Waagschale. Wird jetzt die Reißleine gezogen?
Für Mittwoch, 15 Uhr, hat Babler nun zu einem Treffen geladen. Alle Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre wurden einbestellt. Auffällig: Mitarbeiter dürfen keine dabei sein, also nur der engste Kreis.
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Übernimmt Marterbauer?
In SPÖ-Kreisen rechnet man mit einer möglichen "Flucht nach vorne" von Babler. Wie von oe24 berichtet, könnte der SPÖ-Chef das Vizekanzleramt an Finanzminister Markus Marterbauer übergeben. Vorausgesetzt seine Ärzte geben grünes Licht. Der SPÖ-Politiker ist bekanntlich an Krebs erkrankt. Auch der Name von Staatssekretärin Michaela Schmidt kursiert für eine mögliche Babler-Nachfolge.
Babler selbst würde in dem Szenario Medien-, Kultur- und Wohnminister bleiben, wohl auch SPÖ-Parteichef.
SPÖ-Präsidium am Freitag
Für Freitag ist dann noch eine Sitzung des SPÖ-Präsidiums angesetzt. Dort könnten allfällige Personal-Rochaden offiziell beschlossen werden.
SPÖ-Zentrale: "Normaler Termin"
Die SPÖ-Parteizentrale versucht indes zu kalmieren. Es handle sich um einen "normalen Termin", es gehe um "inhaltliche Themen".
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