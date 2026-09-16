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Minister-Treffen

Heute SPÖ-Showdown um Babler

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Ein Mann im Anzug spricht am Rednerpult; im Hintergrund steht "Andreas Babler".
© APA/ROLAND SCHLAGER
Heute ab 15 Uhr trifft sich das Regierungsteam der SPÖ. Während offiziell von einem Routine-Termin die Rede ist, sprechen mehrere Rote hinter vorgehaltener Hand von einem "mehr als ungewöhnlichen" Vorgang.
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Nur noch ein Prozentpunkt trennt die SPÖ derzeit noch von den Grünen in der aktuellsten Lazarsfeld-Umfrage für oe24. Insgesamt bringt die Sozialdemokratie unter Parteichef Andreas Babler nur noch 14 Prozent auf die Umfrage-Waagschale. Wird jetzt die Reißleine gezogen?

Für Mittwoch, 15 Uhr, hat Babler nun zu einem Treffen geladen. Alle Ministerinnen und Minister sowie Staatssekretärinnen und Staatssekretäre wurden einbestellt. Auffällig: Mitarbeiter dürfen keine dabei sein, also nur der engste Kreis.

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Übernimmt Marterbauer?

In SPÖ-Kreisen rechnet man mit einer möglichen "Flucht nach vorne" von Babler. Wie von oe24 berichtet, könnte der SPÖ-Chef das Vizekanzleramt an Finanzminister Markus Marterbauer übergeben. Vorausgesetzt seine Ärzte geben grünes Licht. Der SPÖ-Politiker ist bekanntlich an Krebs erkrankt. Auch der Name von Staatssekretärin Michaela Schmidt kursiert für eine mögliche Babler-Nachfolge.

Babler selbst würde in dem Szenario Medien-, Kultur- und Wohnminister bleiben, wohl auch SPÖ-Parteichef.

SPÖ-Präsidium am Freitag

Für Freitag ist dann noch eine Sitzung des SPÖ-Präsidiums angesetzt. Dort könnten allfällige Personal-Rochaden offiziell beschlossen werden.

SPÖ-Zentrale: "Normaler Termin"

Die SPÖ-Parteizentrale versucht indes zu kalmieren. Es handle sich um einen "normalen Termin", es gehe um "inhaltliche Themen".

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