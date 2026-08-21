Delfine direkt vor Lignano gesichtet

Ein spektakuläres Naturschauspiel begeistert derzeit tausende Urlauberinnen und Urlauber an der oberen Adria.

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Direkt vor der Küste des beliebten Ferienortes Lignano Sabbiadoro wurden mehrere Delfine gefilmt, die seelenruhig durch das Wasser zogen.

Atemberaubendes Video begeistert das Netz

Lignano Sabbiadoro gilt seit jeher als einer der absoluten Lieblingsstrände der Österreicherinnen und Österreicher. Heuer durften einige glückliche Badegäste ein ganz besonderes Highlight erleben, das man sonst eher aus fernen Tropenparadiesen kennt. Direkt vor der Küste des beliebten Badeorts tauchte eine Gruppe von Delfinen auf und zog die Blicke auf sich. Die faszinierenden Säugetiere schwammen erstaunlich nah am Strand im azurblauen Wasser der Adria.

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Ein Video dieses unvergesslichen Moments verbreitet sich derzeit wie ein Lauffeuer im Internet. Carlo Sanzuol war im perfekten Moment zur Stelle, zückte geistesgegenwärtig seine Kamera und hielt die spielerischen Bewegungen der Tiere fest. Veröffentlicht wurde das spektakuläre Filmmaterial auf der offiziellen Facebook-Seite des Tourismusportals lignanosabbiadoro.com. Die Aufnahmen entstanden an einem Donnerstag, dem 20. August 2026, um Punkt 10 Uhr morgens bei ruhiger See und strahlendem Sonnenschein.

Riesige Begeisterung bei österreichischen Urlaubern

In den sozialen Netzwerken löste das Video eine Welle der Begeisterung und der Sehnsucht aus. Unter dem Beitrag auf Facebook sammeln sich binnen kürzester Zeit hunderte Kommentare und Likes. Besonders viele Rückmeldungen stammen dabei von österreichischen Touristinnen und Touristen, die ihren Sommerurlaub traditionell in der Region Friaul-Julisch Venetien verbringen. Die Reaktionen zeigen, wie tief berührt die Menschen von dieser unerwarteten Begegnung sind.

Die Sehnsucht, den Tieren einmal im Leben so nahe zu kommen, ist riesig. Eine begeisterte Userin kommentierte direkt unter dem Video voller Tatendrang: "Wir mieten ein Boot [...]." Ein anderer sichtlich gerührter Urlauber brachte es mit den Worten "Was für ein Wunder!" auf den Punkt. Für viele zeigt dieser Moment, dass man für magische Naturerlebnisse nicht um die halbe Welt fliegen muss, sondern diese direkt vor der eigenen Haustür an der Adria finden kann.

Warum kommen die Delfine so nah an die Küste?

Für Meeresbiologen ist die Sichtung von Delfinen in diesem Teil der Adria zwar selten, aber kein gänzlich unbekanntes Phänomen. Die obere Adria bietet den Tieren, vor allem der Art der Großen Tümmler, einen reich gedeckten Tisch.

Die Tiere kommen vor allem in den frühen Morgenstunden nahe an die Küste, um dort nach Nahrung wie Makrelen, Sardinen oder Tintenfischen zu jagen.

Zudem deutet die regelmäßige Rückkehr der Delfine darauf hin, dass sich die Wasserqualität in den letzten Jahren in der Region positiv entwickelt hat.

Da der Schiffsverkehr am frühen Vormittag oft noch ruhig ist, trauen sich die intelligenten Säugetiere viel weiter in die flachen Küstenbereiche hinein als während des turbulenten Nachmittagsbetriebs.

Wichtiges Verhalten bei einer Delfin-Sichtung

Auch wenn die Versuchung groß ist, den Tieren sofort hinterherzuschwimmen oder mit dem Boot ganz nah heranzufahren, mahnen Experten und Tierschützer zur absoluten Vorsicht. Um die Tiere nicht zu gefährden, sollten Urlauberinnen und Urlauber einige wichtige Verhaltensregeln beachten:

Abstand halten: Halten Sie mit Booten einen Sicherheitsabstand von mindestens 100 Metern zu den Tieren ein.

Halten Sie mit Booten einen Sicherheitsabstand von mindestens 100 Metern zu den Tieren ein. Motor abstellen: Schalten Sie den Bootsmotor aus oder lassen Sie ihn im Leerlauf laufen, um die Tiere nicht durch den Lärm zu desorientieren.

Schalten Sie den Bootsmotor aus oder lassen Sie ihn im Leerlauf laufen, um die Tiere nicht durch den Lärm zu desorientieren. Keine Fütterung: Füttern Sie die Delfine unter keinen Umständen, da dies ihr natürliches Jagdverhalten stört.

Füttern Sie die Delfine unter keinen Umständen, da dies ihr natürliches Jagdverhalten stört. Nicht anfassen: Versuchen Sie niemals, mit den Delfinen zu schwimmen oder sie zu berühren, um Stressreaktionen und Unfälle zu vermeiden.

Mit diesen einfachen Maßnahmen lässt sich sicherstellen, dass die Delfine auch in Zukunft den Küstenstreifen von Lignano besuchen und für magische Momente im Urlaub sorgen können.