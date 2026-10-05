Schüler (15) von Granate die Hand abgerissen

Die Schülerproteste und Krawalle forderten jetzt einen Schwerverletzten.

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Frankreich kommt nicht mehr zur Ruhe. Seit Tagen gehen Schüler aber auch Krawallmacher auf die Straße und fordern meistens ein gerechteres Schulsystem. Andere fackeln ihre eigenen Schulen ab. Die Polizei reagiert immer härter auf die Proteste.

Lehrer mit Benzin übergossen und angezündet

Man könnte sagen: Typisch Frankreich. Brennende Mülltonnen und umgeworfene Autos sind im dem Land bei Protesten nichts besonderes. Doch das Ausmaß der Gewalt seit den Schülerprotesten schockiert Beobachter. Außerdem schwappen die Proteste schon über nach Belgien. Schon jetzt gibt es mehr als 5.000 Festnahmen. In so kurzer Zeit auch in Frankreich ein Rekord. Unter anderem wurde ein Lehrer mit Benzin übergossen und angezündet. Und jetzt traf es einen 15-jährigen Schüler hart.

Typ der Granate noch unklar

In nordfranzösischen Lens ist es jetzt zu einem Polizeieinsatz mit dramatischen Folgen gekommen. Laut Polizei sind Beamte von Schülern mit Steinen beworfen worden. Die Bereitschaftspolizei rückte dann an und soll eine Granate in eine Demonstranten geschossen haben. Welchen Typ Granate die Polizei verwendet hat, ist derzeit nicht bekannt. Dabei wurde ein 15-jähriger so schwer verletzt dass er eine Hand verloren hat. Der Schüler wird im Krankenhaus von Lille behandelt.

"Ich sah die Hand explodieren"

In sozialen Medien machen Videos die Runde, die das Ereignis zeigen. Viele davon sind aber falsch und von AI erzeugt. Zeugen haben sich bereits gemeldet: "Ich stand neben dem Mitschüler, der verletzt wurde. Plötzlich traf etwas seine Hand und es explodierte. Ich habe gesehen, wie seine Hand explodierte", sagte eine Schülerin.