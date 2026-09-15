Deutsche "Spezialeinheit" kauft rascher Waffen

Zwei Wochen für einen Vertrag: So beschreibt die Financial Times die Arbeit des Sonderstabs Ukraine im Verteidigungsministerium. Weniger als 20 Soldaten, kurze Wege, eine direkte Linie nach Kiew. Diese "Guerilla-Einheit" darf die mühsame deutsche Beschaffungskultur umgehen.

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Der Waffenshopping-Stab entstand nur wenige Monate nach dem russischen Angriff auf die Ukraine, zuerst als Lagezentrum. Im Juli 2022 wurde er auf Waffenlieferungen ausgerichtet. Heute leitet ihn Brigadegeneral Joachim Kaschke. Kiew nennt den Bedarf, der Stab sucht Systeme, der Bund zahlt. Die Mannschaft prüft, was an der Front wirkt, und steuert nach.



Für 2026 sind 11,5 Milliarden Euro an militärische Hilfe für die Ukraine eingeplant. Einzelne Kontrakte sollen in unter zwei Wochen stehen. Noch im Juli sagte Oberst Matthias Puschnig, nur neun Mitarbeiter des Stabs arbeiteten direkt an der Verwendung dieser Summe.

Keine langen Verfahren mehr

Die selbe Bundesrepublik begann 2022 mit der Lieferung von 5000 Helmen und behandelte Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet als Tabu.



Deutschland gehört inzwischen zu den wichtigsten militärischen Unterstützern der Ukraine. Generalmajor Christian Freuding, früher selbst Leiter des Sonderstabs, hat das Prinzip öffentlich so formuliert: "Fight Tonight" – was die Ukraine heute braucht – und dazu parallel der Aufbau dauerhafter Fähigkeiten. Wirkung zähle, nicht ein Aktenvermerk.



Genau daran scheitert die heimische Aufrüstung oft: Lange Verfahren, geteilte Zuständigkeiten - eine Kultur, in der Absicherung vor Tempo geht. Der Ukraine-Sonderstab beweist keinen technologischen Durchbruch. Aber er beweist, dass politische Priorität und klare Verantwortung Tempo erzeugen können. Ein Start-up im Ministerium heilt die Langsamkeit des Beschaffungsamts nicht, die "Spezialeinheit" erzeugt jedoch einen gewissen Reformdruck.