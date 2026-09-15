Bluttat in Zwickau
Frau erstochen: Syrischer Migrant verhaftet
Rettungswagen und Polizeistreifen rasten am Wochenende zur Neuplanitzer Straße: Dort fanden sie die junge Frau lebensgefährlich verletzt. Sie wurde in eine Klinik gebracht und starb wenig später. Laut dpa hätten erste Ermittlungen ergeben, dass es sich um einen Mordversuch gehandelt hat: Der 31-jährige Lebensgefährte wurde noch am Samstag in der Nähe der Wohnung festgenommen. Am Sonntag erließ ein Richter Haftbefehl, die Polizei ermittelt wegen Totschlags. Eine Tatwaffe oder die genaue Todesursache nannte sie öffentlich nicht.
Täter und Opfer aus Syrien
Zeugen, die am Samstagabend in Neuplanitz etwas gesehen oder gehört haben, sollen sich bei der Kriminalpolizei Zwickau unter 0375 428 4480 melden. Weitere Einzelheiten zum Motiv, zum Aufenthaltsstatus der beiden und zum Ablauf in der Wohnung sind nicht bekannt. Sowohl das Opfer als auch der Tatverdächtige stammen aus Syrien.
Die Polizei spricht von einer Tat im persönlichen Umfeld - ob Eifersucht, ein Trennungs-Konflikt oder ein anderer Streit den Ausschlag gab, müssen die Ermittler erst klären.
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