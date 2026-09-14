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Vermummte verwüsten gleich zwei Züge

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Eine ungewöhnliche Attacke sorgt in Berlin für Aufsehen: Vermummte haben während des laufenden Betriebs gleich zwei U-Bahnen großflächig mit Farbe besprüht. Auch ein Mann wurde dabei getroffen.
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Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend im Berliner U-Bahnhof Mehringdamm. Gegen 23:20 Uhr sollen zehn bis 15 vermummte Personen die beiden Züge der Linien U6 und U7 besprüht haben, die gleichzeitig im Bahnhof standen.

Anschließend flüchtete die Gruppe. Ein 39-Jähriger stellte sich den Tätern entgegen – und wurde dabei mit Farbe ins Gesicht gesprüht. Der Mann klagte über Augenreizungen und musste vor Ort ambulant behandelt werden.

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U-Bahnen sofort aus dem Verkehr genommen

Die Farb-Attacke hinterließ auch an den Zügen deutliche Schäden. Laut Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) wurden unter anderem Fenster, Türtaster und Signaleinrichtungen beschädigt.

Die beiden betroffenen U-Bahnen wurden deshalb direkt aus dem Verkehr genommen. Sie sollen nun möglichst rasch in einer speziellen Waschanlage gereinigt werden.

Polizei ermittelt

Die Berliner Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Von den vermummten Tätern fehlt bislang jede Spur.

Für Fahrgäste in Österreich ist die Aktion vor allem deshalb ungewöhnlich, weil die Täter ihre Attacke direkt während des laufenden U-Bahn-Betriebs durchzogen – und dabei gleich zwei Züge gleichzeitig ins Visier nahmen.

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