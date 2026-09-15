Oktoberfest 2026: Liter Wasser im Festzelt erstmals teurer als Biermass

Das Oktoberfest ist seit Jahren ein sehr teures Event. Bei der Wiesn 2026 kostet in einem Festzelt ein Liter Wasser mehr als eine Biermass.

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Die Teuerungswelle macht auch vor der Münchner Theresienwiese nicht Halt: Beim Oktoberfest 2026 klettern die Getränkepreise auf neue Rekordmarken. Besonders bemerkenswert ist heuer die Preisgestaltung bei alkoholfreien Getränken, denn für einen Liter Wasser müssen Festgäste in bestimmten Zelten tiefer in die Tasche greifen als für eine klassische Mass Festbier.

Neuer Rekord: Tafelwasser sprengt die 15-Euro-Grenze

Ein Besuch auf dem weltberühmten Münchner Oktoberfest entwickelt sich für Besucher aus aller Welt zunehmend zu einer finanziellen Herausforderung. Wer über die Wiesn schlendert, spürt den Preisanstieg an nahezu allen Ecken – von Fahrgeschäften über traditionelle Speisen bis hin zum Ausschank in den Festzelten. Während die Aufmerksamkeit traditionell der Preisentwicklung beim Gerstensaft gilt, sorgt heuer vor allem das Mineral- und Tafelwasser für Verwunderung.

In Kufflers Weinzelt verlangt der Wirt für den Liter Tafel- beziehungsweise Mineralwasser heuer stattliche 15,33 Euro. Damit ist der Liter Wasser in diesem Zelt teurer als der günstigste Gerstensaft auf dem gesamten Festgelände. Selbst im renommierten Augustiner-Zelt, das zu den beliebtesten Anlaufstellen auf der Wiesn zählt, ist die Mass Bier mit 14,90 Euro günstiger als das Wasser im Weinzelt.

Bierpreise 2026: Durchschnitt liegt bei 15,80 Euro

Für Bierliebhaber hält das Volksfest ebenfalls neue Höchstwerte bereit. Im Durchschnitt kostet eine Mass Festbier auf dem Oktoberfest 2026 rund 15,80 Euro. Damit setzt sich der Trend vergangener Jahre nahtlos fort, in denen die Marke stetig nach oben korrigiert wurde.

Gleich sieben traditionsreiche Festzelte verlangen heuer den absoluten Spitzenpreis von 15,90 Euro pro Mass Bier:

Armbrustschützen-Festzelt

Bräurosl

Löwenbräu-Festzelt

Glöckle Wirt

Goldener Hahn

Heinz Wurst- und Hühnerbraterei

Festzelt Poschner

Bei diesen Betrieben müssen Feiernde somit für eine einzige Runde fast 16 Euro ohne Trinkgeld einkalkulieren.

Wo Besucher auf der Wiesn noch sparen können

Trotz des allgemeinen Aufschlags gibt es für preisbewusste Gäste durchaus spürbare Unterschiede auf dem Gelände der Theresienwiese. Wer beim nichtalkoholischen Genuss sparen möchte, findet vor allem in kleineren Betrieben faire Konditionen.

Fisch-Bäda: Mit nur 8,00 Euro pro Liter Wasser markiert dieses Zelt die günstigste Anlaufstelle für Durstige.

Mit nur 8,00 Euro pro Liter Wasser markiert dieses Zelt die günstigste Anlaufstelle für Durstige. Käfer-Wiesnschänke: Hier bleibt der Literpreis mit 9,80 Euro ebenfalls deutlich unter der Zehn-Euro-Grenze.

Hier bleibt der Literpreis mit 9,80 Euro ebenfalls deutlich unter der Zehn-Euro-Grenze. Oide Wiesn & Familienplatzl: Den günstigsten Bierpreis der gesamten Wiesn sichern sich das Museumszelt auf der Oiden Wiesn sowie das Familienplatzl mit jeweils 14,80 Euro pro Mass.

Der Preisabstand zwischen dem günstigsten Bier mit 14,80 Euro und dem teuersten mit 15,90 Euro beträgt exakt 1,10 Euro je Mass.

Teuerung betrifft das gesamte Volksfest-Erlebnis

Dass die Preise auf dem Oktoberfest seit vielen Jahren stetig steigen, ist für Kenner keine Überraschung. Neben den gestiegenen Energie- und Personalkosten schlagen vor allem Sicherheitsauflagen und logistische Aufwendungen der Festwirte zu Buche. Dennoch markiert das Überschreiten der Bierpreise durch einfaches Wasser eine neue Dimension der Festzelt-Kalkulation, die bei vielen Gästen für Diskussionsstoff sorgt.