Dieser Wäsche-Deal sitzt: Calvin Klein Boxershorts mit 50 Prozent Rabatt

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Der Prime Day 2026 bringt auch frischen Wind in die Wäschelade. Besonders stark: Die Calvin Klein Herren-Boxershorts im 3er-Pack kosten aktuell nur 22,50 Euro statt 44,90 Euro.

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Manche Deals landen am besten direkt im Warenkorb. Genau so ein Kandidat ist dieses Calvin-Klein-3er-Pack. Denn gute Boxershorts braucht man immer – im Alltag, beim Sport, auf Reisen oder einfach für das kleine Update im Kleiderschrank. Wir haben uns den Prime-Day-Preis angesehen und sagen: Dieser Deal sitzt!

Calvin Klein Boxershorts: Das 3er-Pack zum starken Prime-Day-Preis

Die Calvin Klein Herren-Boxershorts* setzen auf den klassischen CK-Look mit Logo-Bund, körpernaher Passform und schlichtem Design. Der Stoff besteht aus 95 Prozent Baumwolle und 5 Prozent Elasthan, dadurch sitzen die Shorts angenehm und bleiben trotzdem flexibel. Geeignet ist der 3er-Pack für alle, die bei Basics nicht sparen wollen, aber beim Preis sehr wohl. Ob fürs Büro, den Sport oder den Koffer vor dem Sommerurlaub – diese Boxershorts sind genau die Sorte Wäsche, die man lieber gleich mehrfach im Schrank hat.

Zum Prime Day kosten die Calvin Klein Boxershorts 22,50 Euro statt 44,90 Euro. Das macht ganze 50 Prozent Rabatt. Unsere Einschätzung: Für Marken-Unterwäsche im 3er-Pack ist das ein richtig guter Preis.

Die Details auf einen Blick:

3er-Pack Herren-Boxershorts von Calvin Klein

95 Prozent Baumwolle, 5 Prozent Elasthan

Körpernahe Passform mit klassischem Logo-Bund

Prime-Day-Preis: 22,50 Euro statt 44,90 Euro (50 Prozent Rabatt)

Fazit: Dieser Deal ist unschlagbar

Die Calvin Klein Boxershorts sind kein Schnickschnack, sondern ein echtes Männer-Basic mit Markenfaktor. Bequem, clean, vielseitig – und zum Prime Day gerade richtig günstig. Wer die Wäschelade auffüllen will, bekommt hier drei Klassiker zum halben Preis.

* Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.