Drei Tote bei israelischen Angriffen im Gazastreifen

Bei israelischen Angriffen im Gazastreifen sind am Donnerstag nach palästinensischen Angaben drei Menschen getötet worden.

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Ein Mann sei seinen Verletzungen nach einem israelischen Drohnenangriff auf das Flüchtlingslager al-Shati in der Stadt Gaza erlegen, teilte der von der Hamas kontrollierte Zivilschutz mit. Ein Mann sei am Fahrrad durch Beschuss im Westen der Stadt getötet worden. Ein dritter Mann wurde in seinem Zelt in al-Mawazi östlich von Khan Yunis getötet.

Die israelische Armee bestätigte der Nachrichtenagentur AFP Angriffe im Gazastreifen und erklärte, "Hamas-Terroristen" attackiert zu haben. Ihren Angaben zufolge wurden dabei zwei Mitglieder der radikalislamischen Palästinenserorganisation getötet. Die "Terroristen" hätten Angriffe auf die israelische Armee verübt und versucht, die Hamas wiederaufzubauen, erklärte das Militär weiter.

US-Präsident Donald Trump hatte Ende Juli eine Einigung über die Entwaffnung der Hamas und ihrer Verbündeten im Gazastreifen sowie einen Rückzug der israelischen Armee bekannt gegeben. Den Plan bezeichnete er als "Meilenstein". Der israelische Armeechef Eyal Zamir wiederum hatte am Dienstag angekündigt, die Entwaffnung der Hamas "mit allen erforderlichen Mitteln" voranzutreiben.