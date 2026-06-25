Duell der Super-Knipser um Platz 1

Am Freitag kommt es in Boston zwischen Norwegen und Frankreich (21.00 Uhr/live ServusTV) nicht nur zum Showdown um den Gruppensieg, sondern auch zum Duell zweier Weltklasse-Torjäger.

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Kylian Mbappe und Erling Haaland drückten der Weltmeisterschaft mit je vier Toren in den ersten beiden Spielen bereits ihre Stempel auf. Den Einzug in die K.o.-Runde haben beide Teams vor dem direkten Duell am Freitag (ab 21 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) schon sicher.

Mit Haaland (25) gegen Mbappe (27) trifft skandinavische Wucht auf französische Hochgeschwindigkeit. Beide sind bereits in jungen Jahren zu Rekordtorschützen ihrer Nationalauswahlen geworden. Real-Madrid-Star Mbappe hat beim laufenden Turnier Olivier Giroud abgelöst und hält mittlerweile bei 60 Treffern in 100 Auftritten für "Les Bleus". Manchester-City-Star Haaland hat für seine 59 Tore gar nur 52 Länderspiele gebraucht.

Während die Fußball-Welt dem Privatduell der beiden Torjäger harrt, sind die Machtverhältnisse auf Teamebene für Haaland klar: "Wahrscheinlich gewinnen sie gegen uns. Wahrscheinlich gewinnen sie das ganze Turnier", sagte Haaland vor dem Aufeinandertreffen mit dem zweifachen Weltmeister, das ihn zuletzt laut eigener Aussage "nicht besonders" interessierte. Ihr größtes Ziel haben die Norweger mit dem Einzug in die K.o-Phase laut ihrem Torgarant bereits erreicht.

Frankreich ohne den "General"

Frankreich muss im Gruppenfinale auf seinen Strategen an der Seitenlinie verzichten. Trainer Didier Deschamps nimmt nach dem Tod seiner Mutter an der Beerdigung in der Heimat teil. "Wir denken fest an unseren Nationaltrainer und seine Familie", schrieben die Franzosen unter ein Bild, das die Mannschaft im Moment der Anteilnahme zeigt. Kapitän Mbappe schickte als Botschaft hinterher: "Ihr seid nicht allein". Der langjährige Deschamps-Assistent Guy Stephan vertritt Deschamps in der Coachingzone.

Am Samstag soll Deschamps wieder in die USA zurückkehren, um sein Team auf die K.o.-Phase einzuschwören. Nur zu gerne würde er als Gruppensieger empfangen werden. Um sich diesen Platz zu sichern, reicht Frankreich bereits ein Remis. Norwegen muss aufgrund der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz gewinnen, um noch auf Platz eins zu springen. Virtueller Gegner der Norweger im Sechzehntelfinale ist aktuell die Elfenbeinküste (Zweiter Gruppe E). Der Erste der Gruppe I trifft auf einen Dritten der Gruppen C, D, F, G oder H.