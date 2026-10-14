Dürre-Drama im Waldviertel

Die Quellen versiegen, das Wasser wird knapp: In Münichreith-Laimbach muss Trinkwasser jetzt von außen herangeschafft werden. Die Bevölkerung muss das Leitungswasser abkochen.

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Seit dem Sommer kämpft die Gemeinde gegen den Notstand im Wasserhahn. Am härtesten trifft es den Ortsteil Laimbach.

Quellen am Limit

Der Regen bleibt aus, und die Folgen sind seit Monaten spürbar: Die Quellen liefern immer weniger. Jetzt reichen die Zuläufe nicht mehr, um alle Haushalte zu versorgen.

Deshalb wird Wasser von außen zugeführt. Für alle gilt: erst abkochen, dann trinken.

Indes in Neusiedl

Neusiedl am Steinfeld: Eine Milliarde Liter Trinkwasser auf Vorrat. In Neusiedl am Steinfeld in Niederösterreich erweitert die Stadt Wien – Wiener Wasser den bestehenden Wasserbehälter in zwei Etappen um vier zusätzliche Wasserkammern. Dadurch steigt das Speichervolumen von derzeit rund 600 Millionen auf eine Milliarde Liter Wasser. Nach Fertigstellung wird die Anlage weltweit zu den größten geschlossenen Trinkwasserbehältern zählen. Das Projekt ist Teil der Strategie "Wiener Wasser 2050".

Der Ausbau des Wasserbehälters Neusiedl am Steinfeld ist ein Jahrhundertprojekt für die Wasserversorgung der Stadt Wien. Wir stellen damit sicher, dass auch in Zukunft jederzeit hervorragendes Trinkwasser zur Verfügung steht“ , sagt Dipl. Ing. Norbert Klicha von Wiener Wasser.