Politik
TV
E-Paper
Immo
Politik

Regierung

Dürre: Tauziehen um Bauern-Hilfspaket

Zwei Männer im Anzug sprechen jeweils bei einer Pressekonferenz vor Mikrofonen.
© APA (oe24 Montage)
Angesichts der dürrebedingten Rekordschäden in der Landwirtschaft mehren sich die Rufe nach einem Hilfspaket.
OE24 auf Google bevorzugen

Das SPÖ-geführte Finanzministerium sieht dafür allerdings wenig Spielraum: "Grundsätzlich kommt nur eine Unterstützung in Frage, die sich im Rahmen des Budgets bewegt", hieß es dazu auf APA-Anfrage am Montag. Denkbar seien demnach "finanzielle Umschichtungen innerhalb des zuständigen Landwirtschaftsressorts".

Auch interessant

ID-Austria-Chatbot wirft Babler aus Regierung

Schellhorn: "Salzburg wäre ohne Festspiele zweites Linz"

"Rechtswidrig": FPÖ hat ORF-Klage eingebracht

Der Wunsch nach Unterstützungsmaßnahmen für die Landwirtschaft komme von Seiten der ÖVP, das Finanzministerium warte daher auf konkrete Vorschläge aus dem schwarzen Landwirtschaftsministerium. "Eine 'Koste-es-was-es-wolle-Politik' wird es aus guten Gründen nicht geben", heißt es aus dem Büro von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) weiter. Notwendig seien jedenfalls "nachhaltige und langfristige Lösungen für den Klimaschutz".

Die Hagelversicherung ortet eine klimawandelbedingte "historische Dürrekatastrophe" für die Bauern. Der Gesamtschaden in der Landwirtschaft liege heuer bisher bei 1 Mrd. Euro, teilte der Agrar-Spezialversicherer am Montag mit. Die aktuelle Dürre-Schadenbilanz der Hagelversicherung ist laut Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) "eine zentrale Grundlage" für die weiteren Entscheidungen der Bundesregierung und der Länder für das geplante Bauern-Hilfspaket. Am Montagnachmittag lädt Totschnig zu einem "Runden Tisch" zur "Trockenheit in der Landwirtschaft".

Stocker: "Kompensation der Schäden"

Vergangene Woche hatte Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) den Bauern neben Liquiditätsmaßnahmen auch "eine Kompensation der Schäden" versprochen. Das Dürre-Hilfspaket soll gemeinsam mit den Bundesländern und in Abstimmung mit dem Finanzministerium erarbeitet werden.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

MH370: Erste Klage eingereicht

Stocker bei Erdoğan: "Drei große Themen"

Schellhorn: "Salzburg wäre ohne Festspiele zweites Linz"

Niederlagen für Österreicher-Teams

ID-Austria-Chatbot wirft Babler aus Regierung

Diakon bewegt mit Post über Flüchtlinge

Dürre: Tauziehen um Bauern-Hilfspaket

Taliban-Hölle: Die aktuelle Lage in Afghanistan

Erwartungen der US-Verbraucher fallen auf 31-Jahres-Tief

Wiener Lokal wirft rechtsextremen Sellner raus