Echo Dot: Dieser kleine Lautsprecher macht Ihr Zuhause smarter

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Musik beim Kochen, der Wetterbericht am Morgen oder das Licht ausschalten, ohne vom Sofa aufzustehen: Manchmal sind es die kleinen Dinge, die den Alltag angenehmer machen. Genau dafür haben wir bei Amazon einen praktischen Helfer entdeckt: den Echo Dot mit Alexa. Der kompakte Smart Speaker passt auf fast jedes Regal und bringt auf Wunsch ein bisschen mehr Komfort in Ihr Zuhause.

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Ein kleiner Lautsprecher mit vielen Möglichkeiten

Auf den ersten Blick sieht der Amazon Echo Dot in Anthrazit aus wie eine schlichte, kleine Kugel. Doch hinter dem Stoffbezug steckt deutlich mehr als ein gewöhnlicher Lautsprecher.

Dank der integrierten Sprachassistentin Alexa können Sie zahlreiche Funktionen einfach mit Ihrer Stimme steuern.

Sie stehen gerade in der Küche und haben beide Hände voll? Dann sagen Sie beispielsweise: "Alexa, stell einen Timer auf zehn Minuten."

Sie möchten wissen, ob Sie für den Spaziergang eine Jacke brauchen? Fragen Sie Alexa nach dem Wetter.

Und wenn Sie abends auf dem Sofa entspannen, können Sie Ihre Lieblingsmusik starten, ohne erst nach dem Smartphone suchen zu müssen.

Besonders praktisch im Alltag

Wir finden, dass der Echo Dot vor allem dort interessant wird, wo man ihn regelmäßig benutzt.

In der Küche hilft er mit Timern, Musik und schnellen Antworten auf alltägliche Fragen. Im Schlafzimmer kann er als Wecker dienen und Sie morgens mit Ihrer Lieblingsmusik begrüßen.

Auch im Wohnzimmer macht er eine gute Figur. Denn mit kompatiblen Smart-Home-Geräten können Sie beispielsweise Lampen oder Steckdosen per Sprachbefehl steuern.

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen gemütlich mit einer Tasse Tee auf dem Sofa und sagen einfach: "Alexa, schalte das Licht aus."

Klingt nach einer Kleinigkeit? Vielleicht. Aber genau solche Funktionen machen ein smartes Zuhause angenehm.

Musik, Podcasts und Hörbücher auf Zuruf

Natürlich kann der Echo Dot auch ganz klassisch als Lautsprecher verwendet werden.

Ob entspannte Musik beim Frühstück, ein Podcast während des Aufräumens oder ein Hörbuch am Abend: Sie können passende Inhalte über unterstützte Dienste abspielen lassen.

Echo Dot (Newest gen) smart speaker with Alexa | Charcoal © Amazon

Für seine kompakte Größe ist der Echo Dot auf eine alltagstaugliche Musikwiedergabe ausgelegt. Wer allerdings besonders kräftigen Bass oder raumfüllenden Klang für große Partys erwartet, sollte eher zu einem größeren Lautsprecher greifen.

Gut zu wissen: Für manche Musikdienste und Inhalte kann ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich sein.

Auch eine schöne Geschenkidee

Sie suchen ein praktisches Geschenk für jemanden, der Technik mag, aber keine komplizierten Geräte möchte?

Dann ist der Echo Dot eine interessante Idee. Besonders für Menschen, die bisher noch keinen Smart Speaker besitzen, kann er ein unkomplizierter Einstieg in die Welt der Sprachsteuerung sein.

Das schlichte Design in Anthrazit passt außerdem zu vielen Einrichtungsstilen, ohne sofort ins Auge zu fallen.

Für die Einrichtung benötigen Sie eine WLAN-Verbindung und die Alexa-App. Der Lautsprecher selbst muss an eine Steckdose angeschlossen werden.

Unser Amazon-Tipp: Mehr Komfort für Ihr Zuhause

Uns gefällt am Echo Dot vor allem, dass er sich ganz unterschiedlich nutzen lässt. Für die einen ist er ein kleiner Musiklautsprecher, für andere ein praktischer Küchenhelfer oder der erste Schritt zum Smart Home.

Den Amazon Echo Dot mit Alexa können Sie jetzt bei Amazon entdecken – eine schöne Gelegenheit, Ihr Zuhause mit einem kompakten Alltagshelfer auszustatten!

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