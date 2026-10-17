Nur jetzt: Dieser Eiskratzer kostet auf Amazon nur 7 Euro

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Der Wecker klingelt, draußen ist es bitterkalt und eigentlich bist du sowieso schon spät dran. Doch dann der Blick aufs Auto: Die Windschutzscheibe ist komplett zugefroren. Willkommen im Winter! Damit du morgens nicht minutenlang mit einem stumpfen Eiskratzer kämpfen musst, haben wir bei Amazon einen kleinen Winterhelfer entdeckt: den Murska Eiskratzer mit Messingklinge aus Finnland. Und den gibt es gerade sogar im Deal!

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Warum ausgerechnet eine Messingklinge?

Auf den ersten Blick sieht der Murska Eiskratzer ziemlich unspektakulär aus. Doch sein Geheimnis steckt in der Klinge.

Statt einer herkömmlichen Kunststoffkante besitzt das Modell eine 90 Millimeter breite Messingklinge, die fest sitzendes Eis von Autoscheiben entfernen soll.

Messing ist weicher als Glas, weshalb solche Klingen bei sachgemäßer Anwendung gut zum Enteisen geeignet sein können.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Kratzer ausgeschlossen sind. Schmutz, Sand oder eine beschädigte Klinge können die Scheibe trotzdem zerkratzen. Deshalb solltest du die Glasfläche und den Kratzer vor der Anwendung auf grobe Partikel kontrollieren.

L & P Car Design L&P A053 Ice Scraper © L & P Car Design

Die Finnen wissen, wie Winter funktioniert

Wenn sich jemand mit Eis und Schnee auskennt, dann wohl die Menschen in Finnland.

Der Murska Original Eiskratzer stammt aus Finnland und setzt auf ein angenehm simples Konzept: eine robuste Klinge, ein handlicher Griff und keine unnötigen Extras.

Der Griff besteht aus HIPS-Kunststoff, einem schlagzähen Material, das für den täglichen Einsatz gedacht ist.

Uns gefällt vor allem, dass der Eiskratzer klein genug ist, um ihn unkompliziert im Auto aufzubewahren. Denn der beste Eiskratzer bringt wenig, wenn er zu Hause in der Garage liegt.

Klein, praktisch und genau das Richtige für frostige Morgen

Nicht jeder nützliche Winterhelfer muss teuer oder technisch aufwendig sein.

Manchmal sind es gerade die kleinen Dinge, die den Alltag angenehmer machen.

Wir würden den Murska Eiskratzer deshalb schon jetzt ins Auto legen – zusammen mit Handschuhen und einem kleinen Schneebesen.

So bist du vorbereitet, wenn die Temperaturen plötzlich unter null fallen.

Ein Detail solltest du beim Bestellen beachten: Die Farbe wird zufällig geliefert. Wenn du also auf eine bestimmte Farbe hoffst, kannst du sie bei dieser Variante nicht gezielt auswählen.

Jetzt bei Amazon im Winter-Deal sichern

Die ersten frostigen Morgen kommen oft schneller, als man denkt. Deshalb lohnt es sich, rechtzeitig an die Winterausstattung fürs Auto zu denken.

Der finnische Murska Eiskratzer mit Messingklinge ist bei Amazon aktuell im zeitlich begrenzten Angebot. Ein praktischer kleiner Helfer, der im Handschuhfach kaum Platz wegnimmt.

Unsere Empfehlung: Wenn du im Winter regelmäßig vereiste Scheiben freikratzen musst, ist der Murska definitiv einen Blick wert. Gerade seine breite Messingklinge macht ihn zu einer interessanten Alternative zu einfachen Kunststoffkratzern.

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