Dyson-Alternative! Dieser Akkustaubsauger kostet nur 134 Euro

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Tierhaare auf dem Sofa, Krümel unter dem Esstisch und Staub, der sich scheinbar über Nacht vermehrt: Ein guter Staubsauger kann im Alltag einen echten Unterschied machen. Doch muss es dafür immer ein teures Markenmodell sein? Wir haben uns die Ausstattung des kabellosen JRFYHFT-Staubsaugers genauer angesehen. Das Modell verspricht starke Saugleistung, eine lange Akkulaufzeit und praktische Extras, die wir sonst vor allem von höherpreisigen Geräten kennen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Besonders interessant: Bei Amazon ist der Akkustaubsauger gerade im Angebot.

Was kann der günstige Akkustaubsauger wirklich?

Auf dem Papier macht der JRFYHFT einiges her. Der Hersteller wirbt mit 55 kPa Saugleistung und einem 650-Watt-Motor. Damit soll das Gerät nicht nur Staub auf Hartböden, sondern auch Schmutz auf Teppichen aufnehmen können.

Für uns ist allerdings nicht allein die maximale Leistung entscheidend. Ein Staubsauger muss vor allem unkompliziert sein: schnell zur Hand, leicht zu bedienen und möglichst ohne lästigen Kabelsalat.

Genau hier punktet das kabellose Konzept. Du kannst spontan die Küche saugen oder einmal durchs Wohnzimmer gehen, ohne ständig die Steckdose wechseln zu müssen.

Ob die angegebene Saugleistung im Alltag tatsächlich überzeugt, lässt sich ohne Praxistest allerdings nicht beurteilen.

Cordless Vacuum Cleaner 55KPA/650W/70Min with Powerful © Cordless

Das Detail, das Tierbesitzer lieben dürften

Wer einen Hund oder eine Katze hat, kennt das Problem: Haare landen nicht nur auf dem Boden, sondern wickeln sich auch gerne um die Staubsaugerbürste.

Der JRFYHFT ist deshalb mit einer Anti-Verhedderungsbürste ausgestattet, die das Aufwickeln von Haaren reduzieren soll.

Ein weiteres interessantes Extra ist das grüne Bodenlicht. Es soll feinen Staub auf dem Boden besser sichtbar machen – besonders praktisch, wenn du auf den ersten Blick gar nicht erkennst, wo noch Schmutz liegt.

Gerade auf Hartböden kann eine solche Beleuchtung beim Putzen hilfreich sein.

Bis zu 70 Minuten Akkulaufzeit – aber unter welchen Bedingungen?

Der Hersteller nennt eine Laufzeit von bis zu 70 Minuten. Das klingt zunächst großzügig und könnte für viele Wohnungen ausreichen.

Wichtig zu wissen: Solche Maximalwerte gelten üblicherweise unter bestimmten Betriebsbedingungen. Auf hoher Saugstufe kann die tatsächliche Laufzeit deutlich kürzer ausfallen.

Gut gefällt uns dafür das OLED-Display, über das sich wichtige Betriebsinformationen ablesen lassen.

Und noch ein praktisches Detail: Der Staubsauger ist selbststehend. Du kannst ihn also zwischendurch abstellen, ohne ihn jedes Mal an eine Wand lehnen zu müssen.

Unser Redaktionsfazit: Viel Ausstattung für den Alltag

Was uns an diesem Modell besonders anspricht, ist nicht eine einzelne Funktion, sondern das Gesamtpaket. Kabelloses Saugen, Anti-Haar-Bürste, Bodenbeleuchtung und Display – das sind Extras, die den Hausputz angenehmer machen können.

Natürlich ersetzt ein Blick auf die technischen Daten keinen echten Produkttest. Wie gut der JRFYHFT tatsächlich reinigt, wie laut er ist und wie lange der Akku bei hoher Leistung durchhält, müsste sich erst im Alltag zeigen.

Für alle, die eine preislich interessante Alternative zu bekannten Premium-Akkustaubsaugern suchen, ist das Modell aber definitiv einen Blick wert. Zumal es bei Amazon aktuell als zeitlich begrenzter Deal angeboten wird.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.