Neues iPhone 18 Pro günstiger kaufen? Solange sollte man warten

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Die neuen iPhone-18-Modelle bringen starke Technik, bessere Kameras und mehr Leistung. Doch mit über 1.400 Euro sind sie auch noch einmal etwas teurer als ihre Vorgänger zum Release. Ein bisschen Geduld könnte sich allerdings wortwörtlich auszahlen.

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iPhone 18 Pro und Pro Max: Das steckt in den neuen Topmodellen

Mit dem iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max richtet sich Apple erneut an Nutzer, die möglichst viel Leistung, eine hochwertige Kamera und ein starkes Display möchten. Beide Modelle arbeiten mit dem neuen A20 Pro Chip und setzen auf Super Retina XDR Displays mit ProMotion und bis zu 120 Hz. Das sorgt im Alltag für flüssiges Scrollen, schnelle Reaktionen und eine besonders geschmeidige Darstellung.

Außerdem kommt das iPhone 18 Pro mit einem 6,3 Zoll großen Display, das Pro Max wächst sogar auf 6,9 Zoll. Damit eignet sich das größere Modell besonders für Videos, Gaming und produktives Arbeiten unterwegs.

Bessere Kühlung bringt mehr Leistung im Alltag

Ein praktisches Detail ist die weiterentwickelte Dampfkammer. Sie soll die Wärme im Gerät besser verteilen und dadurch helfen, die Leistung auch bei anspruchsvollen Anwendungen stabil zu halten. Das ist vor allem dann interessant, wenn Sie häufig spielen, Videos bearbeiten oder rechenintensive KI-Funktionen nutzen.

48-MP-Kamera: Mehr Flexibilität für Fotos und Videos

Auch bei der Kamera legt Apple nach. Die neuen Pro-Modelle setzen auf eine 48-MP-Fusion-Hauptkamera mit variabler Blende. Dadurch lässt sich besser steuern, wie viel Licht auf den Sensor trifft. Das kann gerade bei wechselnden Lichtverhältnissen und bei Porträts Vorteile bringen. Dazu kommen eine 48-MP-Ultraweitwinkelkamera und eine 48-MP-Telekamera.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

· neuer A20 Pro Chip

· ProMotion mit bis zu 120 Hz

· 48-MP-Hauptkamera mit variabler Blende

· 48-MP-Ultraweitwinkelkamera

· 48-MP-Telekamera

· verbesserte Kühlung

· kleinere Dynamic Island

· Speicheroptionen bis 2 TB

iPhone 18 Pro Max: Nach sechs Monaten rund 11 Prozent günstiger?

Der spannendste Punkt für preisbewusste Käufer ist die mögliche Preisentwicklung.

Das iPhone 18 Pro Max lag zum Start bei 1.599 Euro. Nach drei Monaten könnte der Preis aber laut einer Prognose von idealo auf rund 1.561 Euro sinken. Nach sechs Monaten werden etwa 1.429 Euro erwartet. Damit wäre das iPhone 18 Pro Max nach einem halben Jahr gut elf Prozent günstiger als zum Marktstart.

Noch länger warten könnte noch mehr sparen

Wer besonders geduldig ist, könnte sogar noch stärker profitieren. Nach zwölf Monaten prognostiziert idealo einen Preis von rund 1.347 Euro. Das entspräche einer möglichen Ersparnis von etwa 16 Prozent. Gerade bei einem hochpreisigen Smartphone kann dieser Unterschied mehrere hundert Euro ausmachen.

Auch beim iPhone 18 Pro ist Sparpotenzial drin

Beim kleineren iPhone 18 Pro könnte sich das Warten ebenfalls lohnen – wenn auch nicht ganz so stark wie bei der Max-Variante. Laut Prognose sind nach drei Monaten etwa zwei Prozent Ersparnis möglich. Nach sechs Monaten könnten es bereits gut sieben Prozent sein. Neun Monate später liegt das prognostizierte Sparpotenzial bei immerhin schon elf Prozent, nach zwölf Monaten bei etwa 15 Prozent.

iPhone 18 und iPhone 18e erst für 2027 erwartet

Die Standard- und Mittelklasse-Modelle der neuen 18-Serie dürften erst im Frühjahr 2027 auf den Markt kommen. Gerüchten zufolge handelt es sich dabei um das iPhone 18, iPhone 18e und iPhone Air 2.

Beim regulären iPhone 18 sind unter anderem ein schnellerer A20-Chip, mehr Arbeitsspeicher und ein 120-Hertz-Display im Gespräch. Das günstigere iPhone 18e könnte wiederum erstmals eine Dynamic Island erhalten. Beim besonders dünnen iPhone Air 2 ist von einer zweiten Kamera, einem größeren Akku und möglicherweise dem A20-Pro-Chip die Rede. Bestätigt sind diese Neuerungen von Apple allerdings nicht.

Für Fans der Standardmodelle oder iPhone-Mittelklasse heißt es also ebenfalls Warten – oder sich die ebenfalls leistungsstarken Vorgänger anzuschauen.

Fazit: Wer Geduld hat, könnte beim iPhone 18 Pro (Max) deutlich sparen

Die neuen iPhone-18-Pro-Modelle bieten starke Leistung, hochwertige Kameras und spürbare Upgrades bei Display und Kühlung. Wer ein paar Monate warten kann, bekommt es allerdings deutlich günstiger als zum Marktstart.

Laut idealo Prognose wäre das iPhone 18 Pro Max nach sechs Monaten rund elf Prozent günstiger. Der Preis des 18 Pro sinkt wahrscheinlich im selben Zeitraum um sieben Prozent.

Wer also keinen Zeitdruck hat, sollte die Preise in den Monaten nach dem Verkaufsstart genau beobachten.

Hinweis: Bei den genannten Preisen und Rabatten handelt es sich um Prognosen. Die tatsächliche Preisentwicklung kann abweichen. Preise und Verfügbarkeit können sich jederzeit ändern.