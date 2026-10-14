IPL im Vergleich: Welche Geräte von Braun und Philips sorgen für glatte Haut?

E-Commerce-Artikel Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Glatte Haut über längere Zeit, ohne lästige Stoppeln oder unangenehmes Ziepen – und das ganz einfach zuhause. IPL-Geräte sollen das Haarwachstum bei regelmäßiger Anwendung langfristig reduzieren. Zu den bekanntesten Herstellern gehören Braun und Philips. Welches Modell passt besser für Ihre Bedürfnisse – und lohnt sich der Aufpreis für die aktuellen Topgeräte?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wer sich nach einem IPL-Gerät umsieht, landet schnell bei den Modellen Braun Silk-expert Pro 5, beim neueren Braun Smart Skin i·expert Pro 7 oder bei der Philips Lumea 9900 Series. Alle setzen auf eine Hauttonerkennung und bieten Aufsätze für unterschiedliche Körperbereiche. Bei Bedienung, App-Funktionen, Zubehör und Preis gibt es allerdings einige Unterschiede.

Braun Silk-expert Pro 5: Schnell und vergleichsweise günstig

Der Braun Silk-expert Pro 5 ist dann für Sie interessant, wenn die IPL-Behandlung schnell und unkompliziert erfolgen soll. Der Sensor der SkinPro-2.0-Technologie, auch SensoAdapt genannt, misst den Hautton kontinuierlich und passt die Lichtleistung automatisch an.

Braun gibt für die Pro-5-Reihe 400.000 Lichtimpulse und zehn Intensitätsstufen an. Je nach Modell variiert das Zubehör. Häufig sind neben dem Standardaufsatz auch Präzisions- oder Aufsätze für größere Körperregionen enthalten.

Besonders praktisch: Große Flächen, schnelle Anwendung

Ein klarer Vorteil des Braun-Modells ist die schnelle Anwendung. Laut Hersteller sind bis zu 125 Lichtimpulse pro Minute möglich. Je nach ausgewählter Variante können Sie beide Unterschenkel so in rund fünf Minuten behandeln. Beachten Sie jedoch, dass das Gerät über das Stromnetz betrieben wird.

Die Stärken des Braun Silk-expert Pro 5 auf einen Blick:

Automatische Anpassung der Lichtintensität an den Hautton Bis zu 400.000 Lichtimpulse größere Körperflächen Modi für empfindlichere Bereiche Je nach Modell diverse Körper- und Präzisionsaufsätze Schnelle und unkomplizierte Anwendung

Braun Silk-expert Pro 5 PL5210: Glatte Haut zum erschwinglichen Preis

Wenn Sie Rasierer und Epilierer künftig häufiger in den Badezimmerschrank verbannen wollen, müssen Sie für den Anfang nicht gleich zum teuersten IPL-Modell greifen. Der Braun Silk-expert Pro 5 PL5210 wird für rund 300 Euro angeboten. Damit gehört er zu den günstigeren Modellen, um in die Pro-5-Serie einzusteigen. Hauttonsensor, 400.000 Lichtimpulse sowie Körper- und Präzisionsaufsatz decken die wesentlichen Funktionen ab.

Braun Skin i·expert Pro 7: Der Nachfolger mit Support

Technisch baut das Nachfolgemodell Skin i·expert Pro 7 auf dem bekannten IPL-Prinzip auf, bietet aber mehr digitale Unterstützung.

Das spricht für den Braun Skin i·expert Pro 7:

automatische Anpassung an den Hautton App mit persönlichem Behandlungsplan und Schritt-für-Schritt-Anleitung Echtzeit-Feedback und Fortschrittsanzeige Behandlung in rund zehn Minuten je nach Set mehrere Spezialaufsätze 400.000 Lichtimpulse

Preislich liegt der Pro 7 über dem Pro 5 und kostet rund 450 Euro.

Philips Lumea 9900: Smarte IPL-Haarentfernung dank App

Bei der Philips Lumea 9900 Series stehen vor allem Komfort, die kabellose Nutzung, diverse Aufsätze und die Bedienung via Philips-App im Fokus. Der integrierte SmartSkin-Sensor erkennt den Hautton und wählt so für Sie die passende Lichtintensitätsstufe. Je nach Modell gehören unterschiedliche Aufsätze für Körper, Gesicht, Achseln und Bikinizone zum Lieferumfang. Ein weiteres Highlight ist die SkinAI-Funktion in der Lumea-App. Damit können Sie die IPL-Anwendung überwachen, analysieren, optimieren und dokumentieren.

Die Lumea-9900-Serie unterscheidet sich vor allem durch ihre flexible Nutzung. Das Gerät kann sowohl mit Kabel als auch kabellos verwendet werden – ideal, um unkompliziert an schwer erreichbare Stellen zu gelangen. Die Behandlung beider Unterschenkel soll rund 8,5 Minuten dauern.

Die Stärken von Philips Lumea 9900 im Überblick:

SmartSkin-Sensor für Intensitätswahl 5 Lichtintensitätsstufen Bis zu 450.000 Lichtimpulse SkinAI-App

· Kabel oder kabellose Nutzung

Mehrere Aufsätze für unterschiedliche Körperbereiche

Bei Philips ist die Variante BRI953/02 aktuell für 500 Euro erhältlich. Im Preisvergleich wird sie bereits ab etwa 400 Euro angeboten. Wenn Sie die Lumea-Serie favorisieren, ist es empfehlenswert, verschiedene Händler zu vergleichen.

Braun oder Philips: Welcher IPL-Haarentferner lohnt sich für Ihre Ansprüche?

Für wen eignet sich Braun?

Der Braun Silk-expert Pro 5 ist eine gute Wahl, wenn Sie eine unkomplizierte IPL-Behandlung bevorzugen. Die automatische Anpassung an den Hautton und die schnelle Blitzfolge machen das Gerät alltagstauglich. Ein Pluspunkt ist, dass einige Varianten bereits für günstige 300 Euro erhältlich sind.

Für wen ist Philips die richtige Wahl?

Wählen sie ein Modell der Philips Lumea 9900 Series, wenn Sie Wert auf Flexibilität und zusätzlichen Support legen. Kabelloser Betrieb, unterschiedliche Aufsätze und die SkinAI-App machen das Gerät besonders komfortabel. Dafür liegt der Preis in der Regel etwas höher als beim Braun Pro 5.

Fazit: Braun überzeugt beim Preis, Philips punktet mit Komfort

Der Braun Silk-expert Pro 5 arbeitet schnell, passt die Leistung automatisch an den Hautton an und ist vergleichsweise günstig erhältlich. Wenn Sie schnell und unkompliziert arbeiten möchten und keinen App-Support benötigen, ist der Pro 5 für Ihre Anforderungen völlig ausreichend.

Die Stärke des Philips Lumea 9900 liegt vor allem in der Kombination aus Kabel- und Akkubetrieb, verschiedenen Aufsätzen und SkinAI-App.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.