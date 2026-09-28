ER übernimmt morgen das Bundesheer

Das Bundesheer bekommt am Dienstag neuen Generalstabschef. Die Kommandoübergabe ist in der Maria-Theresien-Kaserne: Harald Vodosek folgt Rudolf Striedinger nach.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Bundesheer bekommt am Dienstag einen neuen Generalstabschef. Der Nationale Rüstungsdirektor Harald Vodosek wird bei der offiziellen Kommandoübergabe in der Maria-Theresien-Kaserne die Funktion von Rudolf Striedinger übernehmen, der mit einer feierlichen Zeremonie in den Ruhestand verabschiedet wird. Neben Verteidigungsministerin Klaudia Tanner wird auch Bundeskanzler Christian Stocker (beide ÖVP) dem Festakt beiwohnen.

Andreas Hammerschmid (Managing Director Rheinmetall MAN Military Vehicles Österreich), Christoph Müller (Rheinmetall MAN Military Vehicles Geschäftsführer), Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Rüstungsdirektor Harald Vodosek am Dienstag, 15. September 2026 beim Werksrundgang bei Rheinmetall am Standort Wien-Liesing. © APA/HELMUT FOHRINGER

Beginn des Zeremoniells ist um 10.30 Uhr. Nach dem Abschreiten der Front durch Tanner und Stocker sowie einer großen Flaggenparade sind Ansprachen des scheidenden Generalstabschefs Striedinger und seines Nachfolgers Vodosek geplant. Danach erfolgt die Dekretübergabe durch die Verteidigungsministerin.

Vodosek setzte sich gegen fünf Bewerber durch

Der Nationale Rüstungsdirektor Vodosek, der seit 2021 die Direktion 5 - Beschaffung geleitet hat, setzte sich gegen fünf weitere Bewerber im Rennen für den höchsten Posten im heimischen Militär durch. Der Generalstabschef ist der höchstrangige Offizier des Bundesheeres und leitet den Generalstab, der direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt ist. Er ist der wichtigste militärische Berater der Ministerin bzw. des Ministers.

Striedinger, der vor Kurzem 65 Jahre alt geworden ist, war im Oktober 2022 Chef des Generalstabes geworden. Zuvor hatte er die Funktion interimistisch bekleidet, weil sein Vorgänger Robert Brieger für die Leitung des EU-Militärausschusses (EUMC) nach Brüssel gegangen war.