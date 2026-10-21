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Designer-Stücke

Flamingos leuchten am Wiener Naschmarkt

René Wastler
von
Hotel Schani am Naschmarkt
© Privat
Wer dieser Tage an der Linken Wienzeile entlang geht oder fährt, kommt aus dem Staunen nicht heraus. Zwei pinke Flamingos sind neu im Wiener Stadtbild.
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Vor wenigen Tagen eröffnete in Wien das Hotel Schani am Naschmarkt und bietet seinen Gästen Jugendstil und Art Déco, Wiener Handwerkskunst und tropischem Flair, historischen Anspielungen und jede Menge Gegenwart - und Flamingos!

Künstler Klaus Biedermann
Künstler Klaus Biedermann © Privat

Zwei der pinken - und leuchtenden - Vögel zieren direkt über dem Eingang die Fassade des Hotels und spiegeln damit eines der zentralen Design-Elemente des Hauses wider.

Gestaltet und produziert wurden die Flamingos, die auf die Namen Emilie und Gustav getauft wurden, von DJ-Legende und Künstler Klaus Biedermann, der in liebevoller Kleinarbeit vor allem auf die Details Wert legte. "Es war ein längerer Prozess, da es vor allem viele Auflagen für die Aufstellung der Flamingos gab, die man berücksichtigen musste. Dazu kam, dass ich an der Schulter operiert wurde und teilweise nur mit einer Hand daran arbeiten konnte", so Biedermann im oe24-Talk.

Die Flamingos im Rohzustand
Die Flamingos im Rohzustand © Privat

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Für den Künstler war es vor allem auch eine neue Erfahrung, da er mit seinem Label "La Paloma" normalerweise auf 3D-Bilder mit Licht-Installationen verantwortlich zeichnet. "Jedes neue Projekt sehe ich als Herausforderung und letztendlich macht es auch Spaß", so Biedermann. Davon kann sich ab sofort jeder auf der Linken Wienzeile 130A im 6. Bezirk überzeugen.

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