Buchhandels-Riese "Thalia" hat eine große Verkaufsfläche, um die man nicht herumkommt.

Die Messe " Buch Wien " hat am 12.11. feierlich mit der Eröffnung gestartet, bei der viele Stars aus dem Literaturbereich, Politik und Interessierte anwesend waren.

Bei der 17. Ausgabe ist die Messe mit einer Extrahalle (C) größer als jemals zuvor: Mehr Fläche, mehr Bühnen und auch ein erweitertes Angebot im boomenden Genre "Young Adult" stehen hinter dem Plan, noch mehr Menschen anzulocken.

Feierliche Eröffnung

"Die Messe ist heuer größer als je zuvor. Das macht uns stolz", sagte Benedikt Föger, Präsident des Hauptverbands des österreichischen Buchhandels (HVB), in seinen Begrüßungsworten vor vollem Haus. "Wir erwarten mehr Besucherinnen und Besucher denn je." Danach hielt die deutsche Journalistin Shila Behjat unter dem Titel "Das weibliche Gesicht des Wandels" eine starke Rede über die essenzielle Bedeutung der Frauenrechte für ein demokratisches Gemeinwesen.

Erweiterung

Während in Halle D alles soweit beim Alten blieb - Verlagsstände in der Mitte (wo die Neuerscheinungen und mehr zu entdecken gibt), vorne die große ORF Bühne und an den Seiten weitere Bühnen, ist die Halle C geteilt. Eine Fläche dient dem Ansturm für "New Adult"-Begeisterte mit einer Bühne und der Rest ist die Verkaufsfläche der Buchhandelskette Thalia. Und just letzteres Element sorgte für Verwirrung am ersten Abend.

Verwirrung bei Besuchenden

Denn, nicht wie früher üblich ist der Eingang auch der Ausgang. Nein, um die Messe zu verlassen (wo auch zum Auschecken das Ticket gescannt wird) muss man entweder eine große Runde gehen oder eine Abkürzung. In beiden Fällen kommt man an der Thalia-Verkaufsfläche nicht vorbei. Das hat für Unmut bei den Besucher:innen gesorgt, die gerne ohne Umwege zur Garderobe und hinaus gelangen wollten. Zwar gab es in den vergangenen Jahren immer ein Durchqueren der Messebuchhandlung (früher gleich beim Eingang), aber wie ein namhafter österreichischer Bestsellerautor beim Ausgang feststellte: "Warum muss ich da durchgehen und kann nicht direkt raus?"