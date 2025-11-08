Buch Wien: Messe lockt mit Stars

17. Auflage findet vom 12. bis 16.11. in der Halle C der Messe Wien statt.

Mehr ist mehr könnte das Motto der diesjährigen Buchmesse Buch Wien lauten, die vom 12. bis 16. November in der Messe Wien stattfindet. 5.000 Quadratmeter Zusatzfläche, drei neue Bühnen und mehr als 100 zusätzliche Programmpunkte sind heuer angesagt. Zum ersten Mal als Kuratorin fungiert die Journalistin Julia Kospach.

Mehr zum Thema

Stars der literarischen Welt lesen und reden

Programm. Mit dabei sind freilich viele große heimische Autor:innen wie Thomas Brezina, Franzobel gleich am 12.11., Ursula Poznanski, Philipp Hochmair, Michael Köhlmeier, Erika Pluhar oder Mieze Medusa am Donnerstag (13.11.), Michael Stavaric, Anton Zeilinger, Marlene Streeruwitz oder Danielle Spera, Nava Ebrahimi am Freitag (14.11.), Clemens J. Setz, Helga Kromp-Kolb, Lukas Pellmann, Stefan Slupetzky, Patrick Budgen , Bernhard Aichner oder Raphaela Edelbauer am Samstag (15.11.) und am letzten Tag, dem 16.11., Susanne Gregor, Proschat Madani.

Spezialprogramm

International wird es beim Literaturverlag Droschl, der seinen in den USA lebenden Autor Gustavo Faverón Patriau am Donnerstag um 15:30 zur Messe und am Samstag, 15.11., um 19:00 ins Literaturhaus Wien (wo Autor und Literaturwissenschaftler Stefan Kutzenberger durch den Abend führt) bringt. Der Autor sorgte jüngst mit seinem Roman Unten leben für Aufsehen.

Neue Ausgabe vom FEB-Club

Highlight. Der MQ Female Empowerment Bookclub von Lilian Klebow und Teresa Vogl wird mit Autorin Beatrice Frasl und ihrem Werk Entromantisiert euch dem feministisch ausgerichteten Programm gerecht (Sonntag, 15:00). Im Vorjahr sorgten 65.000 Besucher:innen bei der 16. Auflage der Messe für einen Publikumsrekord.