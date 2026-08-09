Freiheitsstatuen-Drama: Kind und Frau tot

Eine Frau und ein Kind sind US-Medienberichten zufolge im New Yorker Hafen ums Leben gekommen, nachdem ihr Boot aus bisher ungeklärter Ursache gekentert war.

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Das Unglück habe sich am späten Samstagabend (Ortszeit) nahe Liberty Island ereignet, wo die weltberühmte Freiheitsstatue steht. Ein Notruf sei gegen 22.25 Uhr eingegangen, berichtete der Sender CNN unter Berufung auf die New Yorker Polizei. Daraufhin seien Rettungstaucher und Einsatzkräfte aus der Luft angerückt.

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Zwölf Menschen konnten den Angaben zufolge gerettet werden. Im Wasser fanden die Taucher den Berichten zufolge später die Frau und den Säugling. Beide seien zunächst in ein Krankenhaus gebracht, dort aber für tot erklärt worden. Die Küstenwache ermittle zur Unglücksursache.