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Bade-Drama

Trotz Badeverbots: US-Soldat stirbt in Alpen-See

Türkisfarbenes Wasser des Lago di Barcis mit bewaldeten Bergen und blauem Himmel im Hintergrund.
© LightRocket via Getty Images
Der 24-Jährige wollte trotz Verbots im Stausee schwimmen.
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Tragischer Badeunfall in den italienischen Dolomiten: Ein 24-jähriger Mann ist am Samstag im Lago di Barcis ums Leben gekommen. Obwohl das Baden in dem Stausee verboten ist, sprang der junge Mann ins Wasser – und kehrte nicht mehr an die Oberfläche zurück.

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag im norditalienischen Friaul-Julisch Venetien. Der 24-Jährige soll nach italienischen Medienberichten ein US-Soldat gewesen sein, der auf der rund 30 Kilometer entfernten Aviano Air Base stationiert war. Mehrere Urlauber beobachteten, wie er in den See sprang.

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Großeinsatz

Sofort wurde ein Großaufgebot an Rettungskräften alarmiert. Ein Rettungshubschrauber, ein Krankenwagen und die Feuerwehr rückten aus. Schließlich konnten die Einsatzkräfte den Mann aus dem Wasser bergen. Für ihn kam jedoch jede Hilfe zu spät – die Ärzte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Warum der Mann trotz des Badeverbots ins Wasser ging und wie es genau zu dem tödlichen Unfall kam, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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