Wichtiger Lostag
Bauernregel verrät, wie das Wetter im Herbst wird
Der 10. August steht im Zeichen des heiligen Laurentius – und auch für diesen Tag kennen Bauern und Wetterkundige seit Jahrhunderten passende Wetterregeln. Eine davon lautet: "Laurentius heiter und gut, einen schönen Herbst verheißen tut."
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Auch eine weitere Variante schlägt in dieselbe Kerbe: "Laurenz im Sonnenschein, wird der Herbst gesegnet sein."
Der Hintergrund ist die traditionelle Beobachtung, dass bestimmte Wetterlagen im Hochsommer Hinweise auf die kommende Jahreszeit geben könnten. Zeigt sich der Himmel rund um den Laurentiustag freundlich, sonnig und stabil, wurde dies früher als gutes Zeichen für einen angenehmen und ertragreichen Herbst gedeutet.
Regeln haben weiter ihren Reiz
Dabei sollte man Bauernregeln allerdings mit etwas Abstand betrachten. Sie beruhen nicht auf modernen Wettermodellen, sondern auf langjährigen Beobachtungen und überlieferten Erfahrungen aus der Landwirtschaft. Einen verlässlichen Blick mehrere Wochen oder Monate in die Zukunft ermöglichen sie daher nicht.
Trotzdem haben die Sprüche bis heute ihren Reiz. Und so gilt am 10. August: Scheint die Sonne zu Laurentius, darf man sich nach alter Überlieferung auf einen schönen Herbst freuen.
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