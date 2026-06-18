Grosz: "Nehme Fehdehandschuh auf"

"Jetzt erst recht!" So Grosz‘ Motto, der am 19. Juni ERST RECHT in Melk liest, obwohl sein Buch "Ab nach Hause" vom ÖVP-Bürgermeister aus der örtlichen Bibliothek entfernt worden ist. Die FPÖ antwortet jetzt mit einer "Gegen-Lesung".

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"Ich wehre mich schon!", stellt der bekannt meinungsstarke und seit 2017 für OE24.TV als politischer Kommentator tätige Gerald Grosz telefonisch gegenüber OE24 klar. Der Publizist und weithin bekannte Pointensetzer erinnert sich an die Vorgeschichte: Der ÖVP-Bürgermeister von Melk hatte sein – jetzt schon als Standardwerk zu bezeichnendes – migrationskritisches Werk "Ab nach Hause" (Stocker Verlag, ISBN 978-3-7020-2340-9) einfach aus dem Sortiment der Stadtbibliothek genommen. "Das ist ein Akt der Zensur", wie Grosz erklärt. Und das, obwohl seine Tatsachen-Dokumentation im Hauptverband des österreichischen Buchhandels schon wochenlang auf Platz Eins der Sachbuch-Bestsellerliste notiert.

Buchpräsentation: "Schach der ÖVP-Zensur"

Jetzt also die Flucht nach vorne: Auf Einladung von FPÖ Melk Bezirksparteiobmann LAbg. Richard Punz gibt es morgen Abend eine Lesung von Gerald Grosz aus seinem neuesten Werk "Ab nach Hause", das mittlerweile in zweiter Auflage vorliegt.

Das Plakat zur Lesung. © FPÖ Melk

Den Termin jetzt schon vormerken: Freitag, 19. Juni 2026, im Schnitzelwirt, Betriebsgebiet 1/4, 3383 Hürm im Bezirk Melk. Ein frühzeitiges Kommen ist angeraten, dürften die Sitzplätze doch knapp werden.

Grosz: "Jetzt erst recht!"

Cover des Bestsellers. © Stocker Verlag

Der vielbeschäftigte Bestsellerautor lasse sich "den Mund von der ÖVP sicherlich nicht verbieten" - er habe für die Lesung einige Termine umschichten müssen: "Jetzt erst recht!" Er, Grosz, freue sich schon auf die Lesung, so erklärt er gegenüber OE24, und bekräftigt: "Ich nehme den Fehdehandschuh auf". Punz seinerseits verspricht: "Wir haben genügend Bücher vor Ort, sodass jeder interessierte Besucher ein Exemplar erhalten kann."