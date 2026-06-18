NEOS feiern Auszeit-WG, die es nicht gibt

Großer Jubel auf der Website der Wiener NEOS über die Erfolge in der Stadtregierung. Unter den zehn wichtigsten Errungenschaften preist die Partei auch ein Projekt gegen Jugendkriminalität an, das es noch gar nicht gibt.

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In Wien können unmündige Straftäterinnen und Straftäter künftig in einer geschlossenen sozialpädagogischen Einrichtung angehalten werden. Doch die sogenannte "Auszeit-WG" ist bis heute nicht in Betrieb. Der ursprünglich für April angekündigte Start wurde mehrfach verschoben.

Unter der Überschrift "Ein Jahr Stadtregierung: unsere Top10 Erfolge" wird die Auszeit-WG auf der Website der NEOS aber bereits als eingeführte Maßnahme und sogar als "Meilenstein" im Kampf gegen Jugendkriminalität beworben.

Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch. © BV19

"Es ist bemerkenswert, dass sich die NEOS für ein Projekt feiern, das in Realität noch gar nicht existiert. Die Wienerinnen und Wiener erwarten sich Lösungen und keine politische Selbstbeweihräucherung", so Döblings Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) gegenüber oe24. Wer auf seiner Website von einem "Meilenstein" spricht, solle zuerst dafür sorgen, dass das Projekt überhaupt umgesetzt wird.

Teenie-Gang treibt ihr Unwesen

Resch hat ich in den vergangenen Wochen wiederholt gefordert, diese Einrichtung endlich umzusetzen, damit die Jugendkriminalität wirksam bekämpft werden kann.

Wie dringend notwendig härtere Maßnahmen sind, belegt eine aktuelle Serie von Geschäftseinbrüchen und Raubüberfällen in Döbling und Währing. Die Polizei konnte in diesem Zusammenhang mittlerweile eine Gruppe von knapp zwanzig Verdächtige ausforschen. Das Problem dabei ist, dass rund ein Drittel noch gar nicht strafmündig ist.

Probleme mit der Heizung

Doch auch aus dem Start-Termin Mitte Juni dürfte nichts werden. Probleme mit der Gasheizung werden als Ursache genannt. "Und jetzt soll’s an der Heizung liegen. Ernsthaft? Das soll der Grund sein, warum die dringend benötigte und versprochene Auszeit-WG für Jugendliche Intensivstraftäter nicht kommt?", fragt Resch empört via Social Media.

Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgt diese Rechtfertigung der zuständigen Magistratsabteilung für Kopfschütteln bei Resch, der auch gleich eine Lösung anbietet: "Liebe MA11, falls tatsächlich die Heizung das Problem ist dann bekommen wir das hin: Alleine in Döbling freuen sich 91 fleißige Installationsbetriebe über ihren Auftrag."