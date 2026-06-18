Leichtathletik-Star (39) bricht bei Lauf zusammen

Der ehemalige Leichtathletik-Star Jennifer Simpson (39) brach bei einem Lauf in Raleigh im US-Bundesstaat North Carolina plötzlich zusammen und musste sogar reanimiert werden.

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Große Sorge um den ehemaligen Leichtathletik-Star Jennifer Simpson! Die US-Amerikanerin ist bei einem Lauf zusammengebrochen und musste reanimiert werden. In einer Mitteilung erklärte der Organisator: "Jenny erhält eine ausgezeichnete medizinische Versorgung, und unsere Gedanken sind in dieser Zeit bei ihr und ihrer Familie. Wir sind denjenigen Personen, die sofort reagiert haben, sowie dem Rettungsdienst und den medizinischen Fachkräften, die die Situation mit solcher Sorgfalt, Dringlichkeit und Professionalität bewältigt haben, unglaublich dankbar."

Sie setzten fort: "Wir bitten Sie, Jenny und ihre Familie weiterhin in Ihre Gebete einzuschließen, da wir alle auf das Beste hoffen." Der genaue Verlauf der Ereignisse ist derzeit unbekannt. Fix ist, dass Simpson am Mittwoch beim "Pop Up Miles"-Lauf, einem wöchentlichen Lauf-Treff, teilnahm. Die Ex-Leichtathletin kollabierte und hatte keinen Puls mehr. Wie das Portal "TMZ" berichtet, haben sofort Umstehende und Rettungskräfte sie behandelt und geholfen.

Defibrillator kam zum Einsatz

Laut einem Bericht von "Let’s run" soll sogar ein Defibrillator zum Einsatz gekommen sein. Simpson wurde mit dem Krankenwagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Vor der Ankunft hatte sie wieder einen Puls. Weitere Informationen gibt es derzeit noch nicht. Ihr aktueller Zustand ist ebenfalls noch unbekannt.

Simpson war 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio und holte die Bronzemedaille über 1500 Meter. 2011 wurde sie auf der gleichen Distanz in Daegu/Südkorea Weltmeisterin. 2013 und 2017 wurde sie Vizeweltmeisterin. Nach dem New-York-Marathon 2024 beendete die US-Amerikanerin ihre Karriere.