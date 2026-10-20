Gute Nachrichten für den Tierschutz

Ob gerettete Großkatzen, Fortschritte beim Tierschutz oder Erfolge im Artenschutz – weltweit gibt es Entwicklungen, die Hoffnung machen und zeigen, dass sich der Einsatz für Tiere lohnt.

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Gute Nachrichten für Löwe Diego

Der zehnjährige Löwe wurde aus privater Haltung in Tschechien gerettet und entging damit nur knapp einer Zukunft in der Trophäenjagd. Ende 2024 fand er im FELIDA Großkatzenschutzzentrum ein neues Zuhause. Dort kann er nun zur Ruhe kommen und sein Leben in einer geschützten Umgebung genießen. Sein tägliches, kraftvolles Brüllen ist weithin zu hören – in freier Wildbahn kann das Brüllen eines Löwen bis zu acht Kilometer weit reichen und dient unter anderem der Kommunikation mit Artgenossen.

Die Niederlande diskutieren erneut ein Verbot der Schlachtung ohne vorherige Betäubung. Am Welttierschutztag sprach sich Tierschutzstaatssekretär Silvio Erkens für ein Ende dieser Praxis aus. Auch die Partei für die Tiere plant einen entsprechenden Gesetzesentwurf. Religiöse Schlachtungen ohne vorheriger Betäubung könnten in den Niederlanden damit bald ein Ende haben.

Unsere Tiere – Das große oe24.TV-Tierschutzmagazin von Sonntag, 18.10.2026, hier in voller Länge sehen. Nächste Ausgabe Unsere Tiere: 25.10.2026, 18:30 Uhr.

Gute Nachrichten gibt es auch für den Kakapo

Neuseelands flugunfähiger Papagei, der zu den seltensten Vogelarten der Welt zählt, verzeichnet einen wichtigen Erfolg im Artenschutz. Dank gezielter Schutzmaßnahmen ist seine Population auf den höchsten Stand seit 75 Jahren gestiegen. Die stark bedrohten Tiere werden intensiv betreut und vor Fressfeinden geschützt. Der Erfolg zeigt, dass sich Einsatz für Tiere lohnt.