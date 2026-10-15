Hartberg fordert Rapid mit grün-weißer Power

Seit seiner Leihe aus Wien glänzt Andrija Radulovic beim Hartberg, doch auch ein anderer Ex-Rapidler weiß zu überzeugen.

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Zwei Saisons in Grün-Weiß brachte es Radulovic in der Bundesliga auf fünf Scorer (4T, 1V). In zwei Partien für den TSV Hartberg? Sind es bereits vier.

Gegen den LASK kam der wendige Flügel zur Halbzeit von der Bank und packte das Spiel mit zwei Toren und einer Vorlage sofort am Nacken.

Gegen Lustenau bekam er immerhin eine halbe Stunde, dankte aber erneut mit einer guten Leistung samt Vorlage.

Ex-Rapidler als Hartberg-Talismane

Der 24-Jährige schickt sich an, auch im nächsten Spiel das Zünglein an der Waage zu werden. Es wäre aber etwas pikanter als zuletzt, immerhin geht es am Freitag gegen seinen eigentlichen Klub Rapid.

Doch er ist nicht der einzige mit grün-weißer Vergangenheit. Ein Blick auf die Torschützenliste der Liga zeigt auf Platz eins TSV-Stürmer Marco Hoffmann. Nach einem Hattrick im letzten Spiel hält er nun bei sechs Toren. Bis zur U16 spielte der heute 22-Jährige für Rapid.

Die beiden sollen auch bei ihrer Rückkehr nach Wien Hartbergs Talismane bleiben.