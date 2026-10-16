Herbst-Trick: Warum du jetzt einen Weinkorken ins Auto legen solltest

Es ist ein klassischer Herbstmorgen: Du steigst ins Auto, startest den Motor und plötzlich siehst du nichts mehr. Die Scheiben sind von innen komplett beschlagen und machen die Fahrt zum Blindflug. Ausgerechnet Weinkorken könnten jetzt helfen.

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Beschlagene Autoscheiben können einem schon am frühen Morgen die Laune verderben. Schnell wird die Klimaanlage aufgedreht, um wieder freie Sicht zu bekommen. Doch das muss nicht sein, denn ein simpler Haushaltstrick verspricht Abhilfe und kostet keinen einzigen Cent. Bevor du also Geld für teure Anti-Beschlag-Sprays und Co. ausgibst, solltest du unbedingt einen Blick in deine Küchenschublade werfen.

Der natürliche Helfer gegen beschlagene Scheiben

Warum beschlagen Autoscheiben im Herbst überhaupt? Ganz einfach: Nasse Schuhe, feuchte Regenschirme und unsere eigene Atemluft bringen jede Menge Feuchtigkeit in den ohnehin engen Innenraum. Trifft diese feuchte, wärmere Luft auf das kalte Glas der Frontscheibe, kondensiert sie sofort.

Beschlagene Autoscheiben © NurPhoto via Getty Images

Genau hier kommt der Weinkorken ins Spiel. Naturkork ist offenporig und hat eine Struktur, die ihn quasi zum Schwamm für die Raumluft macht. Er bindet die überschüssige Feuchtigkeit aus der Umgebung, bevor sie sich an deinen Scheiben niederschlagen kann. So geht's:

Schneiden Sie ihn einfach in zwei Hälften und legen ihn auf das Armaturenbrett oder in die Lüftungsdüsen. So kann der Korken die Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugen, noch bevor die Scheiben beschlagen. Erwarte von einem einzigen Korken kein Wunder – er kann natürlich keinen völlig durchnässten Innenraum im Alleingang trocknen. In Kombination mit dem regelmäßigen Ausleeren nasser Fußmatten ist ein kleines "Korken-Lager" im Auto aber ein großartiger, kostenloser Helfer für freie Sicht.

Der Lebensretter für deine Scheibenwischer

Sobald die Temperaturen nachts an den Gefrierpunkt rutschen, droht die nächste Gefahr: Festgefrorene Scheibenwischer. Wer sie am nächsten Morgen mit Gewalt von der Windschutzscheibe reißt oder unbedacht den Scheibenwischer betätigt, ruiniert sofort die empfindlichen Gummilippen.

Weinkorken © NurPhoto via Getty Images

Auch hier ist der Korken dein Retter in der Not. Klemme an kalten Herbst- und Winterabenden einfach jeweils einen Korken unter die Scheibenwischerarme. So werden die Gummis leicht angehoben und liegen nicht mehr direkt auf dem kalten Glas auf. Der Nebeneffekt: Wenn es regnet oder Herbstlaub vom Baum fällt, sammelt sich der Schmutz nicht auf dem Wischerblatt. Das schont das Material, verhindert nerviges Quietschen und schützt die Scheibe vor feinen Kratzern durch harte Schmutzpartikel.

Darauf musst du bei dem Trick achten