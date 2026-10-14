Apple greift jetzt unser Zuhause an: Diese neuen Home-Produkte haben es in sich

Ein Display, das dich erkennt, ein Lautsprecher, der passend zur Musik leuchtet, und ein Apple TV, dessen Fernbedienung sich selbst finden lässt: Apple hat seine Smart-Home-Welt ordentlich aufgerüstet. Doch ausgerechnet das spannendste neue Gerät kommt vorerst nicht nach Österreich.

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Apple will nicht mehr nur Smartphone, Laptop und Kopfhörer verkaufen, sondern auch das Zuhause stärker mit seinen Geräten vernetzen. Dafür hat der Tech-Konzern am 13. Oktober mehrere neue Produkte vorgestellt: das Smart-Home-Display HomeView, den HomePod mini 2, ein neues Apple TV 4K und eine ganze Reihe an smartem Zubehör. Besonders auffällig sind die personalisierte KI, neue Sicherheitsfunktionen und die enge Verzahnung mit dem iPhone.

1. Apple HomeView: Das Display, das dich erkennt

© Apple

Das Herzstück der neuen Produktwelt ist Apple HomeView. Das Gerät kombiniert ein sieben Zoll großes Display mit Lautsprecher, Sprachsteuerung und Smart-Home-Zentrale. Es kann Musik abspielen, FaceTime-Anrufe ermöglichen, persönliche Informationen anzeigen und kompatible Geräte im Haushalt steuern.



Das Besondere: HomeView soll bis zu sechs Personen erkennen und für jede einen eigenen Bildschirm mit individuellen Apps und Widgets anzeigen. Die neue Siri AI soll außerdem persönliche Informationen aus dem Apple-Ökosystem berücksichtigen können – etwa Termine oder Inhalte aus Nachrichten. So könnte das Gerät beispielsweise eine Information aus einer Nachricht finden oder beim Planen einer Einkaufsliste helfen.



Auch optisch setzt Apple auf Flexibilität: HomeView lässt sich auf einem Tisch platzieren oder an der Wand montieren. Ein verstellbares Display, verschiedene Farben und ein integriertes Soundsystem sollen es in unterschiedliche Wohnbereiche passen lassen.

Der Haken für Österreich

So spannend das Gerät klingt: Apple HomeView wird vorerst nicht in der Europäischen Union verkauft. Apple begründet das mit der derzeit fehlenden Verfügbarkeit von Siri AI auf iOS in der EU. In ausgewählten anderen Märkten soll HomeView 299 US-Dollar kosten und ab 13. November erhältlich sein. Ein Österreich-Start ist bislang nicht angekündigt.

2. HomePod mini 2: Dieser Lautsprecher leuchtet jetzt zur Musik

© Apple

Auch der kompakte HomePod bekommt ein Update. Der neue HomePod mini 2 kostet in Österreich 169 Euro und kann bereits vorbestellt werden. Im Handel soll er ab 30. Oktober erhältlich sein. Zur Auswahl stehen fünf Farben: Rosa, Grün, Blau, Weiß und Mitternacht.



Die auffälligste Neuerung heißt "Sound Glow". Die beleuchtete Oberseite des Lautsprechers leuchtet und pulsiert passend zur Musik. Dabei orientieren sich die Farben unter anderem am Albumcover des gerade laufenden Songs. Wer lieber Regen- oder andere Klangkulissen hört, bekommt dazu passende Animationen.



Unter der Haube arbeitet Apples S10-Chip. Der Lautsprecher lässt sich einzeln, als Stereopaar oder für Multiroom-Audio nutzen. Neu ist außerdem die Möglichkeit, ihn als Standardlautsprecher für einen Mac zu verwenden. Zusammen mit dem neuen Apple TV 4K kann der HomePod mini 2 Teil eines Surround-Sound-Setups mit vier Lautsprechern werden.

3. Neues Apple TV 4K: Nie wieder die Fernbedienung suchen?

© Apple

Auch die Streaming-Box Apple TV 4K bekommt eine neue Generation. In Österreich kostet sie 349 Euro. Vorbestellungen sind bereits möglich, der Verkaufsstart ist für den 13. November geplant.



Der neue A19-Chip soll für mehr Leistung sorgen. Drei integrierte Fernfeldmikrofone ermöglichen es außerdem, Siri direkt über das Apple TV anzusprechen, ohne erst die Fernbedienung in die Hand nehmen zu müssen. So kannst du etwa die Wiedergabe steuern oder nach neuen Serien suchen.



Das wohl alltagstauglichste Detail ist aber die neue Siri Remote: Sie unterstützt Apples "Wo ist?"-Funktion. Wenn sie wieder einmal zwischen Sofakissen verschwunden ist, kannst du sie über die App suchen und einen Ton abspielen lassen. Mit einem kompatiblen iPhone ist auch eine präzise Suche möglich.



Das neue Apple TV dient zudem als Steuerzentrale für kompatible Smart-Home-Geräte. In Verbindung mit vier passenden HomePod-Lautsprechern lässt sich ein Surround-Sound-System einrichten, dessen Klang automatisch an die Position der Lautsprecher angepasst wird.

4. Apple Home Collection: Kameras, Türschloss und Thermostate

© Apple

Apple will nicht nur einzelne Geräte erneuern, sondern das gesamte Zuhause vernetzen. Dafür kommt die Apple Home Collection, die gemeinsam mit LG Electronics und Schneider Electric entwickelt wurde. Sie umfasst Sicherheitskameras für drinnen und draußen, eine Videotürklingel, ein smartes Türschloss sowie Thermostate und Temperatursensoren.



Die Besonderheiten im Überblick:



- Smarte Kameras: Sie können unter anderem Personen, bekannte Gesichter, Haustiere, Fahrzeuge und Pakete erkennen. Die Aufnahmen lassen sich über die Home-App verwalten.



- Videotürklingel mit zwei Kameras: Sie zeigt Besucherinnen und Besucher aus zwei Perspektiven und kann auch Pakete vor der Tür erfassen.



- Intelligentes Türschloss: Mit kompatiblem iPhone oder Apple Watch soll sich die Tür beim Annähern automatisch öffnen lassen. Alternativ stehen unter anderem ein PIN-Code und ein mechanischer Ersatzschlüssel zur Verfügung.



- Smarte Thermostate: Sie können die Temperatur abhängig davon anpassen, ob jemand zu Hause ist oder gerade unterwegs ist.

Die Geräte sollen sich per Fingertipp mit dem iPhone einrichten lassen. Eine zusätzliche Hersteller-App oder ein eigener Account ist dafür laut Apple nicht notwendig.

5. Datenschutz: Wie viel weiß Apple über dein Zuhause?

Wenn Geräte Gesichter erkennen, Nachrichten berücksichtigen und automatisch auf deinen Alltag reagieren, stellt sich zwangsläufig die Frage nach dem Datenschutz. Apple betont, dass persönliche Daten und Aufnahmen in der Home-App verschlüsselt werden. Nach Angaben des Unternehmens sollen weder Apple noch die Zubehörpartner LG und Schneider Electric auf diese Daten zugreifen können.



Bei HomeView soll die Personalisierung über ein persönliches Suchverzeichnis auf dem iPhone laufen. Das Gerät selbst speichert laut Apple keine privaten Nutzerdaten dauerhaft. Für bestimmte Funktionen sind allerdings kompatible Geräte, Softwareversionen und die jeweiligen Apple-Dienste erforderlich.