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Herbstlohnrunde rollt an: Eisenbahner starten heute

Aaron Brüstle
von
Ein roter Railjet-Zug der ÖBB fährt am Hauptbahnhof in Wien bei Tageslicht entlang der Gleise.
© APA/HANS KLAUS TECHT
Verhandlungen für hunderttausende Beschäftigte gehen im heißen Lohn-Herbst jetzt los.
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Heute starten die Eisenbahner ihre KV-Verhandlung: Mit Volldampf! Die rollierende Inflation der vergangenen zwölf Monate beträgt über drei Prozent. Wer verhandelt, will auf Arbeitnehmerseite zumindest dieses Plus herausholen.

Allerdings läuft die Wirtschaft schlecht und die Arbeitgeber wiegeln ab und wünschen "gemäßigte" Abschlüsse. Klar ist: Es wird ein heißer Herbst.

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Auf Rekordzahlen im Güter- und Personenverkehr verweist vida-Fachbereichsvorsitzender Gerhard Tauchner. "Die Zeit der Zurückhaltung muss vorbei sein", so Tauchner. Neben "anständigen Lohnerhöhungen" pochte der KV-Verhandlungsleiter auf einen fairen Wettbewerb und bessere Arbeitsbedingungen. Er will die Angleichung der unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle bei den Bahnen, klare Regeln für Fahr- und Reisezeiten als Arbeitszeiten und längere Ruhezeiten.

Die vida verhandelt ab heute die Löhne und Gehälter für rund 55.000 Beschäftigte in insgesamt 98 österreichischen Eisenbahnunternehmen.

Handel mit meisten Beschäftigten

Auch der Handel geht in die KV-Verhandlungen mit mehr als 400.000 Angestellten und rund die 150.000 Handelsarbeitern. Der Handel hat die meisten Beschäftigten.

Die Herbstlohnrunde startet heuer ohne Metaller, im Vorjahr gab es einen zweijährigen "Krisenabschluss".

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