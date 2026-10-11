Flugtickets um 82% teurer

Fliegen steigt im Preis dreimal so stark wie die allgemeine Inflation ++ Fernreisen ein Luxus ++ Hohe Teuerung seit 2020.

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Österreichs Urlauber trifft beim Blick auf die Flugpreise fast der Schlag.

Seit 2020 sind Auslandstickets um unfassbare 83 Prozent teurer geworden – fast dreimal so stark wie das gesamte Leben im Land im Allgemeinen teurer geworden ist.

Der große Teuerungs-Check für Reisende

Die nackten Zahlen der Preisstatistik offenbaren einen regelrechten Preisschock für alle Reiselustigen.

Wer heute einen Flug ins Ausland bucht, zahlt im Schnitt fast das Doppelte im Vergleich zum Krisenjahr 2020.

Laut offiziellem Verbraucherpreisindex stieg der entsprechende Teilindex von mageren 96,1 Zählern im August 2020 auf astronomische 175,8 Punkte im August 2026.

Das bedeutet ein massives Plus von 82,9 Prozent.

Zum Vergleich: Die allgemeine Teuerung kletterte seit 2020 um 33,1 Prozent.

Die allgemeine Teuerung kletterte seit 2020 um 33,1 Prozent. Das heißt schwarz auf weiß: Kaum ein anderer Bereich hat sich so dramatisch verteuert wie der Gang zum Flughafen-Gate. Das Flugticket lässt die ohnehin hohe Gesamtinflation fast schon klein aussehen.

Fernreisen werden immer teurer

Allein von August 2025 auf August 2026 zogen Tickets um 6,8 % an – hier sorgte der Kerosin-Preis-Schock wegen des Irankriegs für eine dramatische Verteuerung im Flugverkehr.

Bangkok, New York, Tokio, Dubai im Check

In die Weltstadt New York flog man von Wien aus im Jahr 2020 noch für 320 Euro hin und zurück. Maximal 400 Euro. Heute kostest dieselbe Strecke mit Hin- und Rückflug schon rund 700 Euro.

Bangkok kostete vor sechs Jahren rund 600 Euro, mittlerweile zahlt man rund 1.000 Euro hin und retour.

Auch das beliebte Dubai ist von rund 300 Euro auf rund 600 Euro deutlich teurer geworden.

Im Preis angezogen hat auch Tokio in Japan. Flog man einst für rund 600 Euro in die asiatische Metropole, macht das sechs Jahre später schon rund 1.100 Euro aus.