Der große Gehalts-Check: In DIESEN 5 Branchen fließt das meiste Geld

Gehalts-Check: Zählen Sie zu Österreichs Spitzenverdienern?

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Wie viel verdient Österreich heuer wirklich – welche Branchen zahlen gut und ab welchem Betrag zählt man offiziell zum bestverdienenden Viertel des Landes?

Aktuelle Daten des Kienbaum-Vergütungsreports 2026 zeigen die spannenden Details.

Gehalt: Wo das oberste Viertel beginnt

Die Einstufung als Gutverdiener hängt in der heimischen Arbeitswelt massiv von der jeweiligen Position und Verantwortung ab.

Fachkraft (Lehrabschluss): Personen mit abgeschlossener Lehre und spezifischen Fachkenntnissen erreichen ein Median-Einkommen von 52.400 Euro brutto im Jahr. Zum oberen Viertel zählt man hier ab 60.200 Euro. Wer weniger als 46.100 Euro verdient, gehört zum untersten Viertel.

Personen mit abgeschlossener Lehre und spezifischen Fachkenntnissen erreichen ein Median-Einkommen von 52.400 Euro brutto im Jahr. Zum oberen Viertel zählt man hier ab 60.200 Euro. Wer weniger als 46.100 Euro verdient, gehört zum untersten Viertel. Spezialisten: Ausgebildete Fachleute und Akademiker kommen im Schnitt auf 68.300 Euro. Die Top-25-Prozent beginnen ab 86.400 Euro, während man mit weniger als 54.400 Euro zu den Schlusslichtern zählt.

Ausgebildete Fachleute und Akademiker kommen im Schnitt auf 68.300 Euro. Die Top-25-Prozent beginnen ab 86.400 Euro, während man mit weniger als 54.400 Euro zu den Schlusslichtern zählt. Teamleiter: In der operativen Führung liegt der Mittelwert bei 95.300 Euro. Zum Spitzenviertel zählt man ab 124.200 Euro. Wer unter 74.000 Euro verdient, landet im letzten Viertel.

In der operativen Führung liegt der Mittelwert bei 95.300 Euro. Zum Spitzenviertel zählt man ab 124.200 Euro. Wer unter 74.000 Euro verdient, landet im letzten Viertel. Bei allen Werten handelt es sich um Bruttogesamtbarvergütungen pro Jahr für Vollzeitbeschäftigte, inkl. Prämien etc.

Die Wahl der richtigen Branche entscheidet

Die Branche entscheidet in Österreich oft über zehntausende Euro Einkommensunterschied im Jahr. Aktuelle Erhebungen von Statistik Austria sowie die großen Arbeitsmarkt- und Gehaltsstudien zeigen, in welchen Sektoren die Spitzengehälter überwiesen werden.

Die Karrieremesse Career Calling findet am 14. Oktober in der Messe Wien statt. © career calling

Die Branche Energie und Rohstoffe ist unangefochtener Spitzenreiter beim Einkommen. Der Brutto-Jahresmedian für Vollzeitbeschäftigte liegt in diesem Industriezweig regelmäßig über 65.000 bis 80.000 Euro – Spitzenkräfte knacken die 100.000 Euro.

Pharma und Finanz. Mittlere Gehälter von 60.000 bis 75.000 Euro brutto sind der Standard.

IT und Maschinenbau. Ein Jahreseinkommen von 70.000 Euro brutto ist für IT-Spezialisten mit mehrjähriger Praxis längst keine Seltenheit mehr.