Schüsse in Wien lösen Wega-Einsatz aus

Ein Anrainer hörte Schüsse und sah einen Mann mit einer Waffe auf einem Balkon in Wien-Floridsdorf, woraufhin ein Großeinsatz der Polizei startete.

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Wien. Gestern um 16 Uhr verständigte ein Anrainer den Polizeinotruf, nachdem er in Wien-Floridsdorf mehrere Schüsse wahrgenommen hatte. Zunächst vermutete er pyrotechnische Gegenstände, sah dann jedoch einen Mann auf einem Balkon mit einer Schusswaffe, der offensichtlich mehrere Schüsse abgegeben hatte.

Alarmierte Einsatzkräfte vor Ort

Polizisten der Polizeiinspektion Ziegelofenweg begaben sich mit Unterstützung weiterer Kräfte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, der Polizeidiensthundeeinheit sowie der Wega zur Einsatzörtlichkeit. Zwischenzeitlich konnte die betreffende Wohnung eruiert und der Tatverdächtige telefonisch erreicht werden.

Wohnung freiwillig verlassen

Der Mann wurde aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nach. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden Beamte der Wega eine Schreckschusspistole samt Munition. Die Pistole wurde sichergestellt.

Die WEGA fand eine Schreckschusspistole und stellte sie sicher. © LPD Wien

Anzeige nach Waffenverbot

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 27-jährigen österreichischen Mieter der Wohnung. Er hat ein aufrechtes Waffenverbot und wurde angezeigt.