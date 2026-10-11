Waffe sichergestellt
Schüsse in Wien lösen Wega-Einsatz aus
Wien. Gestern um 16 Uhr verständigte ein Anrainer den Polizeinotruf, nachdem er in Wien-Floridsdorf mehrere Schüsse wahrgenommen hatte. Zunächst vermutete er pyrotechnische Gegenstände, sah dann jedoch einen Mann auf einem Balkon mit einer Schusswaffe, der offensichtlich mehrere Schüsse abgegeben hatte.
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Alarmierte Einsatzkräfte vor Ort
Polizisten der Polizeiinspektion Ziegelofenweg begaben sich mit Unterstützung weiterer Kräfte des Stadtpolizeikommandos Floridsdorf, der Polizeidiensthundeeinheit sowie der Wega zur Einsatzörtlichkeit. Zwischenzeitlich konnte die betreffende Wohnung eruiert und der Tatverdächtige telefonisch erreicht werden.
Wohnung freiwillig verlassen
Der Mann wurde aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er nach. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden Beamte der Wega eine Schreckschusspistole samt Munition. Die Pistole wurde sichergestellt.
Anzeige nach Waffenverbot
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 27-jährigen österreichischen Mieter der Wohnung. Er hat ein aufrechtes Waffenverbot und wurde angezeigt.
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