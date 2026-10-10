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Mordverdacht

Tote (35) im Stiegenhaus: Festnahme in Wien

Gerhard Kopcsa
von
Zwei verzierte Hauseingänge mit Eisentoren, Hausnummern 38 und 40, davor geparkte Autos.
© Google Maps
Nach einem "bedenklichen Todesfall" in Wien-Landstraße hat das Landeskriminalamt einen Verdächtigen festgenommen. Der 40-Jährige steht unter Mordverdacht.
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Wien. Nach intensiven Ermittlungen der "Gruppe Baumgartner" des Landeskriminalamtes Wien konnte wenige Stunden nach dem "bedenklichen Todesfall" einer 35-jährigen Frau in Wien-Landstraße ein Ermittlungserfolg erzielt werden. Ein 40-jähriger rumänischer Staatsbürger wurde festgenommen, da er dringend verdächtig ist, die Frau getötet zu haben.

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Verdächtiger als Zeuge vor Ort

Der 40-Jährige war während des Reanimationseinsatzes als Zeuge anwesend und war den einschreitenden Beamten bereits auffällig vorgekommen. Nach der Vernehmung in den Räumlichkeiten des Landeskriminalamtes Wien klickten die Handschellen.

Streit im Wohnhaus

Der Mann soll gegen seine 35-jährige Lebensgefährtin im Zuge eines Beziehungsstreits stumpfe Gewalt ausgeübt haben, wie die LPD Wien berichtet. Die Frau soll seit dem Sommer in der Wohnung des Tatverdächtigen gelebt haben, der bisher polizeilich unauffällig und nicht straffällig geworden war.

Laufende Ermittlungen

Das Ergebnis der gerichtsmedizinischen Untersuchung liegt derzeit noch nicht vor. Weitere Ermittlungen zur gänzlichen Aufklärung des Falles sind im Gange.

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