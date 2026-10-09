Im 3. Bezirk
Mord-Alarm um tote Frau (35) im Stiegenhaus
Wien. Schock im 3. Bezirk: In der Nacht auf Freitag um 0 Uhr wurde eine Frau reglos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in der Hohlweggasse im Fasanviertel aufgefunden. Trotz sofortiger, umfangreicher Reanimationsmaßnahmen der ersteintreffenden Polizisten und dann von der Rettung, starb die Frau.
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Obduktion angeordnet
Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen wurde die gerichtliche Obduktion zur "Feststellung der genauen Todesursache angeregt", berichtet die LPD Wien.
Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben) hat die Amtshandlung übernommen.
Fremdverschulden nicht ausgeschlossen
Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, auch Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.
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