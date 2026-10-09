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Im 3. Bezirk

Mord-Alarm um tote Frau (35) im Stiegenhaus

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Polizei-Einsatz in Wien
© APA/MAX SLOVENCIK (Symbolbild)
Eine 35-jährige Frau wurde heute Nacht reglos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage im 3. Bezirk vorgefunden. Die Polizei spricht von einem "bedenklichen Todesfall".
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Wien. Schock im 3. Bezirk: In der Nacht auf Freitag um 0 Uhr wurde eine Frau reglos im Stiegenhaus einer Wohnhausanlage in der Hohlweggasse im Fasanviertel aufgefunden. Trotz sofortiger, umfangreicher Reanimationsmaßnahmen der ersteintreffenden Polizisten und dann von der Rettung, starb die Frau.

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Obduktion angeordnet

Aufgrund der Auffindungssituation und sichtbarer Verletzungen am Körper der Verstorbenen wurde die gerichtliche Obduktion zur "Feststellung der genauen Todesursache angeregt", berichtet die LPD Wien.

Das Landeskriminalamt Wien (Ermittlungsbereich Leib/Leben) hat die Amtshandlung übernommen.

Fremdverschulden nicht ausgeschlossen

Die Ermittlungen gehen in alle Richtungen, auch Fremdverschulden kann nicht ausgeschlossen werden.

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