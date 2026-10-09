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Schwieriger Einsatz

Explosions-Gefahr bei Brand von Berghütte

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Feuerwehrleute nähern sich einem brennenden Gebäude in der Nacht, Flammen lodern stark.
© ZOOM.TIROL
Die Löscharbeiten in Spiss in Tirol gestalteten sich aufgrund fehlenden Wassers und Explosionsgefahr durch Gasflaschen sehr schwierig,
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Tirol. Eine Berghütte in Spiss in Tirol (Bezirk Landeck) ist Donnerstagabend in Vollbrand geraten. Die Hütte im Bereich Valatschen wurde dabei ebenso zerstört wie ein daneben liegender Schuppen, berichtete die Polizei. Verletzt wurde niemand, bsi auf die Einsatzkräfte warenb keine Personen an Ort und Stelle. Die Brandursache ist unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

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Die Tanklöschfahrzeuge hatten zum Teil Schwierigkeiten, über den Forstweg in die Nähe der Hütte zu gelangen. Der Brand sei aber schließlich unter Kontrolle gebracht worden. Im Einsatz standen die Feuerwehren von Spiss, Samnaun in der Schweiz und Pfunds mit rund 70 Kräften und zehn Fahrzeugen sowie ein Sanitäter des Roten Kreuzes.

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