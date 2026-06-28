Hitze-Welle rollt: DIESE Orte haben schon fast 40 Grad

Die extreme Hitzewelle steuert in Österreich auf ihren höllischen Höhepunkt zu. Am heutigen Sonntag werden in der Bundeshauptstadt Wien wohl zum ersten Mal seit Messbeginn 40 Grad erreicht werden.

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Schon kurz nach 12 Uhr war die Bundeshauptstadt der heißeste Ort Österreichs, meldete die Unwetterzentrale.

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Kurz nach 13 Uhr zeigte das Thermometer in Stammersdorf schon 39,1 Grad. Zeit und Spielraum nach oben sind noch vorhanden. Denn die Tageshöchsttemperaturen würden nicht zu Mittag, sondern erst am Nachmittag erreicht werden. Der bisherige Rekord in Wien liegt bei 39,5 Grad. Gemessen wurde er im August 2013. Neben dem Allzeithitzerekord von 40,5 Grad Celsius, der heute wackelt, könnte gleichzeitig auch erstmals der 40er in der Bundeshauptstadt geknackt werden.

Neben Wien steuern mehrere Städte in Österreich schon am frühen Nachmittag auf die 40 Grad-Mark zu:

Stammersdorf: 39,1 °C

Bad Deutsch-Altenburg: 38,1 °C

Bad Vöslau: 38,1 °C

Tulln-Langenlebarn: 38,0 °C

Wien-Hohe Warte: 37,9 °C

Wien - Innere Stadt: 38 °C

Gumpoldskirchen: 37,5 °C

Mariabrunn: 37,4 °C

Schwechat: 37,3 °C

Donaufeld: 37,3 °C

Eine Hitze-Anzeige in Wien Innere Stadt am frühen Nachmittag. © oe24

Heißes Nass im Osten

Auch Österreichs Gewässer heizen sich im Zuge der Hitzewelle immer weiter auf. Die Alte Donau in Wien misst aktuell 29,6 Grad Wassertemperatur. Abkühlung sucht man auch im Neusiedler See vergebens. Dort stieg die Wassertemperatur am Samstagabend bereits auf 32 Grad.

Rekorde in der Tropennacht

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Nachdem bereits der alte Juni-Allzeitrekord (38,6 Grad) am Samstag regelrecht pulverisiert wurde – 39,3 Grad wurden in Bad Deutsch-Altenburg (NÖ) gemessen –, fielen in der Nacht auf Sonntag ebenfalls die Rekorde. Wieder brachte eine Tropennacht in vielen Regionen Österreich zum Schwitzen. Nach Angaben der Unwetterzentrale sank an drei Wetterstationen des Landes die Temperatur nicht unter 25 Grad ab: So zeigte das Thermometer in Hornstein (Burgenland) als Tiefstwert 26,2 Grad an, die Wiener City 25,7 Grad und Juni-Rekordhalter Bad Deutsch-Altenburg 25,2 Grad.