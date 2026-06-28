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Schreckschusswaffe

19-Jähriger schießt aus Autofenster

© Getty (Symbolbild)
Der Pkw wurde auf der Westautobahn Richtung Wien gestoppt.
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Ein 19-Jähriger hat am Sonntag um 2.00 Uhr auf einem Pendlerparkplatz in Traun (Bezirk Linz-Land) aus einem Pkw geschossen, woraufhin mehrere Polizeistreifen ausrückten. Eine konnte das Auto später auf der Westautobahn Richtung Wien anhalten. Im Wagen fanden Polizisten eine Schreckschusswaffe samt Munition. Der Lenker gab nach Zögern zu, geschossen zu haben. Die Waffe habe er zum Angeben gekauft, meinte er. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen, so die Polizei.

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