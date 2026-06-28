Neuer Hitze-Rekord in Wien!

Mit 39,7 Grad ist der Hitze-Rekord in Wien gefallen.

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Historischer Hitzetag in Österreich: In der Bundeshauptstadt Wien wurde am heutigen Sonntag der absolute Allzeitrekord überboten. Noch nie seit Beginn der Messungen war es in Wien so heiß.

Die Hitzewelle nähert sich im Osten langsam ihrem höllischen Höhepunkt. Und ein weiterer trauriger Rekord könnte am Sonntag fallen: Neben dem Allzeithitzerekord von 40,5 Grad Celsius, der heute wackelt, wurde in Wien mittlerweile der Allzeitrekord bereits überboten – noch nie war es in der Bundeshauptstadt so heiß wie heute.

Neuer Rekord

Fest steht bereits: Der neue Juni-Allzeitrekord, aufgestellt am Samstag in Bad Deutsch-Altenburg, wurde am Sonntag eingestellt. 39,7 Grad zeigte das Thermometer in Wien-Stammersdorf kurz vor 15 Uhr an, berichtete die Unwetterzentrale – der heißeste Tag aller Zeiten in Wien. Zeit und Spielraum nach oben sind noch vorhanden. Denn die Tageshöchsttemperaturen würden nicht zu Mittag, sondern erst am Nachmittag erreicht werden.Der bisherige Rekord in Wien liegt bei 39,5 Grad. Gemessen wurde er im August 2013.